Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 01:30, lo stadio São Januário sarà il palcoscenico della sfida tra Vasco da Gama e Athletico Paranaense, un match di grande interesse nella cornice della Série A brasiliana. Una partita che può pesare sia nella lotta per le posizioni alte sia nella corsa alla salvezza.

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Il momento delle due squadre

Il Vasco da Gama si presenta all’appuntamento al tredicesimo posto in classifica con 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. La squadra carioca, però, sta attraversando un momento di crescita: nelle ultime cinque gare ha raccolto 3 successi, 1 pareggio e solo 1 ko, segnale di una forma in miglioramento.

Il rendimento recente ha restituito fiducia all’ambiente, con una squadra più compatta e capace di ottenere risultati importanti soprattutto nelle ultime uscite, rilanciando così le proprie ambizioni stagionali.

Dall’altra parte c’è un Athletico Paranaense in una posizione di classifica più prestigiosa, attualmente al quinto posto con 23 punti. Il percorso fin qui è stato positivo, con 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ma con qualche difficoltà lontano da casa.

La formazione guidata da Odair Hellmann ha infatti mostrato grande solidità difensiva, subendo soltanto 15 gol, ma il rendimento in trasferta resta un punto interrogativo: nelle sei gare disputate fuori casa è arrivata soltanto una vittoria.

I numeri complessivi raccontano di un equilibrio interessante tra le due squadre, anche se il momento psicologico sembra leggermente favorire il Vasco da Gama, che può contare su maggiore continuità recente.

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