Vasco-San Paolo Streaming e Diretta Tv: dove vedere il Brasileirão

Vasco-San Paolo: info partita, probabili formazioni, tutte le partite del Brasileirão in diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 18 aprile - 07:56

Obiettivi e momenti diversi per Vasco Da Gama e San Paolo, di fronte nel 12° turno del Brasileirão: i padroni di casa cercano continuità per risalire, mentre gli ospiti sono stabilmente nelle zone alte della classifica.Guarda ora Vasco-San Paolo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Vasco Da Gama — Il Vasco occupa il 13° posto con 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte) e arriva da un periodo altalenante: nelle ultime gare ha raccolto risultati misti, tra cui un pareggio in campionato e la sconfitta per 2-1 contro Audax Italiano in Copa Sudamericana.

Qui San Paolo — Il São Paulo è 3° in classifica con 20 punti e ha un rendimento complessivamente più stabile (6 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte). Nell’ultimo turno di campionato è arrivata una sconfitta per 2-0 contro il Vitória, ma in settimana la squadra ha reagito vincendo 2-0 contro O’Higgins in Copa Sudamericana.

Vasco-San Paolo, probabili formazioni — Vasco da Gama (4-3-3): Jardim, Henrique, Cuesta, Renan, Cuiabano, Mendes, Tchê Tchê, Moura, Rojas, David, Gomez.

San Paolo (4-2-3-1): Rafael, Maik, Franco, Dória, Díaz, Bobadilla, Danielzinho, Artur, Cauly, Ferreira, Calleri.