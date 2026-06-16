Donna Vekic si presenta al WTA 500 di Berlino con il morale alle stelle dopo il trionfo conquistato pochi giorni fa sui campi in erba di Londra. La tennista croata ha dimostrato di attraversare un eccellente momento di forma e punta a proseguire la propria striscia positiva anche nel prestigioso appuntamento tedesco, uno degli ultimi grandi test prima di Wimbledon.

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Il momento delle due tenniste

Al primo turno, però, dovrà fare attenzione ad Alexandra Eala, una delle giovani giocatrici più interessanti del circuito. Anche la filippina arriva da settimane incoraggianti sull'erba: prima ha conquistato il titolo al Challenger di Birmingham, poi ha provato a confermarsi nel torneo londinese. Nella capitale britannica il suo cammino si è però interrotto al secondo turno, impedendole di dare continuità ai risultati ottenuti nei giorni precedenti.

La sfida di Berlino rappresenta quindi un'importante occasione per entrambe. Vekic vuole confermare il proprio status di candidata al titolo e continuare a raccogliere vittorie su una superficie che storicamente esalta il suo tennis. Eala, invece, proverà a sfruttare l'entusiasmo accumulato nelle ultime settimane per ottenere un successo di prestigio contro una delle giocatrici più in forma del momento.

Nonostante la differenza di esperienza e di ranking, i precedenti potrebbero offrire fiducia alla tennista asiatica. Le due giocatrici si sono affrontate due volte in carriera e in entrambe le occasioni è stata Eala a uscire vincitrice dal campo. Un dato curioso è che entrambi gli incontri si sono disputati nel gennaio di quest'anno, confermando come la filippina sia già riuscita a trovare le giuste contromisure contro il gioco della croata.

Naturalmente il contesto attuale è molto diverso. Vekic arriva da un importante successo in un torneo di categoria superiore e sembra aver raggiunto una condizione particolarmente brillante. Eala, però, ha già dimostrato di poterla mettere in difficoltà e proverà a sfruttare questo vantaggio psicologico per ribaltare i pronostici.

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