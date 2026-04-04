La sfida tra Umana Reyer Venezia e Virtus Segafredo Bologna, in programma il 5 aprile 2026 alle 18:30 al Palasport Taliercio, si presenta come uno degli incroci più intriganti del turno di Lega Basket Serie A.

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Il momento delle due squadre

Si affrontano due squadre con identità chiare ma approcci differenti. Venezia punta molto sulla produzione offensiva, con una media superiore ai 93 punti a partita, mentre Bologna basa gran parte della propria forza su una difesa solida, capace di limitare gli avversari a meno di 78 punti di media, contro gli oltre 86 concessi dalla Reyer.

Questo contrasto rappresenta il cuore della partita: da un lato ritmo alto e attacco continuo, dall’altro organizzazione difensiva e gestione più controllata dei possessi.

Dal punto di vista tecnico, le due squadre sono molto simili: entrambe tirano con buone percentuali (circa il 49%) e condividono una buona circolazione di palla, con oltre 20 assist di media. Segno che si tratta di sistemi ben strutturati e non dipendenti da singoli.

La vera differenza potrebbe quindi emergere nella metà campo difensiva, dove la Virtus ha dimostrato maggiore continuità nel contenere gli avversari e nel gestire i momenti chiave della gara.

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