Il Penzo mette alla prova due tendenze opposte: le difficoltà del Venezia nel raccogliere punti e la capacità del Bologna di imporsi lontano da casa. Venezia-Bologna, in programma venerdì 27 novembre 2026 alle 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo, apre la tredicesima giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I padroni di casa arrivano dal pesante passivo contro la Juventus e devono dare una risposta alla propria classifica. Gli ospiti cercano invece di riprendere il ritmo delle vittorie dopo il pareggio con l’Udinese, facendo leva su un rendimento esterno che ha sostenuto la loro risalita. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Venezia-Bologna: DAZN e Sky condividono la diretta

Il momento del Venezia

Gli utenti DAZN potranno aprire la partita dall’app sulla smart TV oppure utilizzare gli altri dispositivi compatibili e il browser da computer, con un abbonamento che comprenda la Serie A. La programmazione Sky prevede. Su questi canali la telecronaca sarà di, affiancato da. Marina Presello e Mario Giunta seguiranno l’incontro dal campo. Per lodell’offerta Sky sono disponibili, attraverso il, eper gli abbonati abilitati. La visione in 4K richiede invece servizio e apparecchiatura compatibili.Ilha riportato i lagunari all’ultimo posto. Dopo dodici giornate il bilancio comprende due vittorie e dieci sconfitte, senza pareggi: sei punti che impongono di trovare maggiore continuità. Le difficoltà coinvolgono entrambe le fasi. Il Venezia ha segnato otto gol e ne ha incassati venticinque, numeri che rendono complicato compensare gli errori difensivi con la produzione offensiva.

Nicola ha però invitato a recuperare quanto mostrato nella prima parte della gara di Torino, prima che il risultato assumesse dimensioni pesanti. La richiesta è prolungare quella competitività per tutta la partita, limitando le disattenzioni che hanno permesso alla Juventus di prendere il largo. Contro il Bologna servirà soprattutto evitare che le due punte rimangano isolate quando la squadra viene spinta indietro.

TORINO, ITALIA – 22 NOVEMBRE: John Yeboah del Venezia (a sinistra) e Lloyd Kelly della Juventus si contendono il pallone durante la partita di Serie A tra Juventus e Venezia, disputata all’Allianz Stadium di Torino il 22 novembre 2026. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Il momento del Bologna

Il cambio di guida tecnica ha restituito slancio ai rossoblù. Con Palladino la squadra ha ritrovato risultati e fiducia, arrivando all’appuntamento dopo. Il pareggio conha interrotto una sequenza di quattro vittorie, ma il dato più significativo riguarda le trasferte:sono arrivati fuori casa. Le ultime quattro uscite lontano dal Dall’Ara si sono concluse tutte con un successo.

Al Penzo il Bologna proverà a confermare questa efficacia, senza concedere al Venezia una partita costruita soltanto su duelli e ripartenze. Palladino dispone di diverse soluzioni davanti e può modificare caratteristiche e riferimenti offensivi anche durante l’incontro. Tra i convocati torna Heggem; resta invece fuori De Silvestri per un affaticamento al polpaccio destro.

Orsolini dentro il campo, Adams contro Casale: la chiave tattica

Probabili formazioni: le alternative accanto ad Adams

può partire dalla destra e ricevere alle spalle di Kike Pérez, costringendoa uscire dalla linea.dovrà dare ampiezza contro Haps, mentrepuò abbassarsi per liberare lo spazio agli inserimenti di Cambiaghi e Ferguson. Ilpotrebbe cercarecontro Casale, sfruttandoper accompagnare la seconda giocata. Le uscite disaranno importanti sul lato di Bernardeschi, ma richiederanno copertura da parte di Halhal. Per Sohm e Busio sarà decisivo dare una soluzione vicina alle punte dopo ogni recupero.Ildovrebbe mantenere la difesa a tre davanti a Stanković, con, Moreno e Juan Jesus. Hainaut e Haps sono candidati per le corsie, mentre Sohm, Busio e Kike Pérez possono comporre il centrocampo.; Dagasso rappresenta un’alternativa in mezzo.

Nel Bologna, Darmian, Casale e Theate possono proteggere Skorupski. Zortea è il riferimento sulla destra, mentre Bernardeschi è una possibilità per la fascia opposta, con Alhassane tra le alternative. Odgaard è in corsa con Piccoli per il ruolo centrale; Orsolini e Cambiaghi si candidano alle sue spalle.

Venezia (3-5-2): Stanković; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Sohm, Busio, Kike Pérez, Haps; Adams, Yeboah. Allenatore: Davide Nicola.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Bernardeschi; Orsolini, Cambiaghi; Odgaard. Allenatore: Raffaele Palladino.

Orario e informazioni essenziali di Venezia-Bologna