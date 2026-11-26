Dai recuperi di Mazzocchi e Basic all'incertezza attorno ad Adorante, passando per le difficoltà di Adams e un centrocampo a rombo: le parole di Nicola
Il Venezia torna in Serie A, Drogba: "Avrete il mio supporto, dovremo spingere..."
La tredicesima giornata di Serie A si apre al Penzo, dove il Venezia ospita il Bologna di Raffaele Palladino. Gli arancioneroverdi, reduci dal brutto scotto subìto dalla Juventus con un 4-0 senza appello, vogliono rifarsi dinanzi il proprio pubblico, grazie al quale hanno trovato le uniche due vittorie stagionali, a discapito di Napoli e Udinese. In laguna arriveranno gli emiliani che, al rientro dalla sosta, non sono andati oltre l'1-1 casalingo sotto la pioggia torrenziale contro i friulani, interrompendo una striscia di quattro vittorie consecutive. Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo alla vigilia della sfida, in programma venerdì alle 20:45.
L'analisi di Nicola sulla disfatta contro la JuveIl tecnico del Venezia, nella marcia di avvicinamento alla sfida contro il Bologna, vuole che la sua squadra riparta dai primi 50 minuti contro la Juventus: "Il nostro focus deve essere quello di credere di poter fare la nostra partita, adottando qualche accorgimento. I 50 minuti contro la Juventus sono stati di alto profilo, ma adesso l'obiettivo è quello di giocare in quel modo per tutta la durata delle partite". Per Nicola proprio la sfida contro la Juventus evidenzia ciò che non ha funzionato nella ripresa, fino a sciogliersi e subire 4 gol: "L'aggressività mostrata è stata corretta ma in certi momenti abbiamo voluto strafare, perdendo equilibrio e, in questi casi, la necessità è che ognuno sia lucido".
Gran parte della salvezza dei lagunari passerà, inevitabilmente, dai gol di Akor Adams, fin qui fermo a quota 2 nonostante il grande investimento estivo. Sull'attaccante nigeriano si è espresso Nicola: "Mi piace tantissimo come persona e come giocatore per l'impegno, la dedizione e l'altruismo che mette sempre al primo piano sia in allenamento che in campo. Da quando sono subentrato ha avuto tre grandi occasioni per segnare. Non gli manca lucidità perché corre troppo o perché è generoso, corre allo stesso modo dei suoi compagni".
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Nicola sul gruppo squadraPer la sfida di domani c'è la possibilità di rivedere, quantomeno in panchina, Andrea Adorante, protagonista della promozione dell'anno scorso con 17 gol e 1 assist: "Adorante sta molto meglio rispetto a prima. Dopo l'allenamento di questo pomeriggio farò il punto della situazione con l'area medica per capire meglio il da farsi. Ma comunque è vicinissimo a rientrare e, solo successivamente, vedremo cosa deciderà la società". Poi annuncia due ritorni: "Mazzocchi e Basic sono in gruppo e saranno della partita", e un'assenza: "Ho intravisto in Correia delle qualità importanti per noi. Sta accelerando il passo e avremo novità a stretto giro di posta".
GENOA, ITALY - OCTOBER 25: Davide Nicola, allenatore del Venezia, osserva prima del fischio d'inizio nella partita di Serie A tra Genoa CFC e Venezia FC allo Stadio Luigi Ferraris il 25 ottobre 2026 a Genova, Italia. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)
Nicola non è un'integralista e annuncia possibili cambiamenti di modulo, trasformando il centrocampo in un rombo: "Non amo avere come unica soluzione di gioco quella di andare per vie centrali e, così, un centrocampo a rombo avrebbe senso solo con giocatori abili a garantire gli appoggi larghi. I ruoli che chiedo devono essere sempre gli stessi, ma possono essere interpretati da giocatori con individualità differenti". Infine, tocca il tasto del coinvolgimento di tutta la squadra, non lasciando nessuno indietro: "In allenamento dedico del tempo a tutti e i giocatori lo percepiscono. Poi, se alcuni di loro non vedono il campo con regolarità, il motivo è che non riescono a soddisfare i requisiti che chiedo, ma si può invertire la rotta e, un giocatore che oggi fa panchina, può essere il titolare di domani".
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