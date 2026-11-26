La tredicesima giornata di Serie A si apre al Penzo, dove il Venezia ospita il Bologna di Raffaele Palladino. Gli arancioneroverdi, reduci dal brutto scotto subìto dalla Juventus con un 4-0 senza appello, vogliono rifarsi dinanzi il proprio pubblico, grazie al quale hanno trovato le uniche due vittorie stagionali, a discapito di Napoli e Udinese. In laguna arriveranno gli emiliani che, al rientro dalla sosta, non sono andati oltre l'1-1 casalingo sotto la pioggia torrenziale contro i friulani, interrompendo una striscia di quattro vittorie consecutive. Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo alla vigilia della sfida, in programma venerdì alle 20:45.

L'analisi di Nicola sulla disfatta contro la Juve

Il tecnico del, nella marcia di avvicinamento alla sfida contro il, vuole che la sua squadra riparta dai primi 50 minuti contro la: "Il nostro focus deve essere quello di credere di poter fare la nostra partita, adottando qualche accorgimento., ma adesso l'obiettivo è quello di giocare in quel modo per tutta la durata delle partite". Per Nicola proprio la sfida contro la Juventus evidenzia ciò che non ha funzionato nella ripresa, fino a sciogliersi e subire 4 gol: "L'aggressività mostrata è stata corretta ma in certi momenti, perdendo equilibrio e, in questi casi, la necessità è che ognuno sia lucido".

TURIN, ITALY - NOVEMBER 22: Davide Nicola, allenatore del Venezia FC, fa gesti durante la partita di Serie A tra Juventus e Venezia FC all'Allianz Stadium il 22 novembre 2026 a Torino, Italia. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Gran parte della salvezza dei lagunari passerà, inevitabilmente, dai gol di Akor Adams, fin qui fermo a quota 2 nonostante il grande investimento estivo. Sull'attaccante nigeriano si è espresso Nicola: "Mi piace tantissimo come persona e come giocatore per l'impegno, la dedizione e l'altruismo che mette sempre al primo piano sia in allenamento che in campo. Da quando sono subentrato ha avuto tre grandi occasioni per segnare. Non gli manca lucidità perché corre troppo o perché è generoso, corre allo stesso modo dei suoi compagni".

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Nicola sul gruppo squadra

Per la sfida di domani c'è la possibilità di rivedere, quantomeno in panchina,, protagonista della promozione dell'anno scorso con 17 gol e 1 assist: ". Dopo l'allenamento di questo pomeriggio farò il punto della situazione con l'area medica per capire meglio il da farsi. Ma comunque è vicinissimo a rientrare e, solo successivamente, vedremo cosa deciderà la società". Poi annuncia due ritorni: "", e un'assenza: "Ho intravisto in Correia delle qualità importanti per noi. Sta accelerando il passo e avremo novità a stretto giro di posta".

GENOA, ITALY - OCTOBER 25: Davide Nicola, allenatore del Venezia, osserva prima del fischio d'inizio nella partita di Serie A tra Genoa CFC e Venezia FC allo Stadio Luigi Ferraris il 25 ottobre 2026 a Genova, Italia. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Nicola non è un'integralista e annuncia possibili cambiamenti di modulo, trasformando il centrocampo in un rombo: "Non amo avere come unica soluzione di gioco quella di andare per vie centrali e, così, un centrocampo a rombo avrebbe senso solo con giocatori abili a garantire gli appoggi larghi. I ruoli che chiedo devono essere sempre gli stessi, ma possono essere interpretati da giocatori con individualità differenti". Infine, tocca il tasto del coinvolgimento di tutta la squadra, non lasciando nessuno indietro: "In allenamento dedico del tempo a tutti e i giocatori lo percepiscono. Poi, se alcuni di loro non vedono il campo con regolarità, il motivo è che non riescono a soddisfare i requisiti che chiedo, ma si può invertire la rotta e, un giocatore che oggi fa panchina, può essere il titolare di domani".