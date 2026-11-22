I bianconeri ne fanno quattro e il Venezia crolla: l'Udinese ha l'opportunità di scavalcarli in classifica. Le parole di Davide Nicola nel post-partita
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Venezia, la conferenza stampa post-partita di Davide Nicola
Il Venezia esce dallo Stadium con le ossa rotte ed è sempre più nella parte bassa della classifica. La Juventus cala infatti il poker e per i veneti è ancora allarme: quattro ko nelle ultime cinque gare e penultimo posto in Serie A, a +1 dall'Udinese ultimo e subito dietro il Monza, distante un punto. Nel post-partita, l'allenatore Davide Nicola analizza la prestazione, individua gli errori e guarda avanti con fiducia, nonostante la pesante sconfitta.
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