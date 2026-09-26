Venezia-Cantù, prima giornata della Serie A di Basket 26-27: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in TV e in Streaming.
Esordio in campionato per la Reyer Venezia che ospita al Taliercio la Pallacanestro Cantù, già affrontata e battuta 93-66 in pre-season. I Lagunari sono reduci da una Supercoppa che ha lasciato indicazioni positive: successo in semifinale su Derthona e sconfitta in finale contro Milano arrivata soltanto dopo un tempo supplementare. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Il confronto porta con sé anche una lunga storia: sono 91 i precedenti in Serie A, con Cantù avanti 56-35 nel bilancio complessivo, mentre a Venezia il dato sorride alla Reyer, avanti 25-20. L’ultimo successo brianzolo al Taliercio risale alla stagione 2015/16. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Venezia-Cantù in TV e streaming
Venezia-Cantù si gioca sabato 26 settembre alle ore 20:30 al Palasport Taliercio di Venezia ed è valida per il primo turno della Serie A di Basket (LBA) 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su LBA TV. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di LBA TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.
Qui VeneziaLa Reyer Venezia si presenta alla prima giornata con il bagaglio di una Supercoppa giocata da protagonista. Il 98-90 contro Derthona ha preceduto il 94-87 maturato contro Milano dopo un supplementare: due partite che hanno permesso a Spahija di raccogliere indicazioni importanti nonostante un gruppo completato soltanto nelle ultime settimane.
Qui CantùLa Pallacanestro Cantù di Frank Vitucci si affaccia al campionato con un roster rinnovato e diverse soluzioni soprattutto sugli esterni, dove la regia è affidata a Semaj Christon e Davide Moretti, con Hassani Gravett e il giovane Matteo Parravicini a completare il reparto. Tra le ali ci sono Savion Flagg, Isaiah Miles, Andrejs Grazulis e Liam Udom, mentre sotto canestro la fisicità passa da Chad Brown e Leonardo Okeke.
Il precampionato non ha restituito risultati altrettanto convincenti e lo stesso Vitucci ha chiesto alla squadra un cambio di passo, invocando «umiltà, orgoglio e voglia di fare bene». Il tecnico ha sottolineato la necessità di vedere «una squadra che deve dare dei chiarissimi segnali di crescita e che vada a competere in ogni partita».
Venezia-Cantù, probabili formazioniVENEZIA: Bowman, De Nicolao, Grant, Maretto, Olinde. Coach: Spahija
CANTU': Christon, Moretti, Gravett, Miles, Brown. Coach: Vitucci
Venezia-Cantù: data, orario e canali
- Partita: Venezia-Cantù
- Competizione: Serie A di Basket (LBA) 2026/2027
- Giornata: Prima giornata
- Data: Sabato 26 settembre 2026
- Orario: 20:30
- Stadio: Palasport Taliercio di Venezia
- Diretta TV: LBA TV
- Diretta streaming ufficiale: LBA TV
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