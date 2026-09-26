Esordio in campionato per la Reyer Venezia che ospita al Taliercio la Pallacanestro Cantù, già affrontata e battuta 93-66 in pre-season. I Lagunari sono reduci da una Supercoppa che ha lasciato indicazioni positive: successo in semifinale su Derthona e sconfitta in finale contro Milano arrivata soltanto dopo un tempo supplementare. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il confronto porta con sé anche una lunga storia: sono 91 i precedenti in Serie A, con Cantù avanti 56-35 nel bilancio complessivo, mentre a Venezia il dato sorride alla Reyer, avanti 25-20. L’ultimo successo brianzolo al Taliercio risale alla stagione 2015/16. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Venezia-Cantù in TV e streaming

Venezia-Cantù si gioca sabato 26 settembre alle ore 20:30 al Palasport Taliercio di Venezia ed è valida per il primo turno della Serie A di Basket (LBA) 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su LBA TV. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di LBA TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Venezia

Qui Cantù

Lasi presenta alla prima giornata con il bagaglio di una Supercoppa giocata da protagonista. Il 98-90 contro Derthona ha preceduto il 94-87 maturato contro Milano dopo un supplementare: due partite che hanno permesso a Spahija di raccogliere indicazioni importanti nonostante un gruppo completato soltanto nelle ultime settimane.Lasi affaccia al campionato con un roster rinnovato e diverse soluzioni soprattutto sugli esterni, dove la regia è affidata a, cone il giovanea completare il reparto. Tra le ali ci sono, mentre sotto canestro la fisicità passa da

Il precampionato non ha restituito risultati altrettanto convincenti e lo stesso Vitucci ha chiesto alla squadra un cambio di passo, invocando «umiltà, orgoglio e voglia di fare bene». Il tecnico ha sottolineato la necessità di vedere «una squadra che deve dare dei chiarissimi segnali di crescita e che vada a competere in ogni partita».

Venezia-Cantù, probabili formazioni

: Bowman, De Nicolao, Grant, Maretto, Olinde.: Spahija

CANTU': Christon, Moretti, Gravett, Miles, Brown. Coach: Vitucci

Venezia-Cantù: data, orario e canali