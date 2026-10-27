La rimonta sulla Fiorentina è ancora fresca, ma per l’Inter è già tempo di Venezia-Inter: mercoledì 28 ottobre alle 18:30, al Penzo, i nerazzurri cercano altri punti prima del derby. Ad attenderli c’è una squadra che, dopo aver battuto il Napoli, vuole tornare a muovere la classifica e lasciarsi alle spalle la sconfitta di Genova. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Cristian Chivu arriva dal successo per 2-1 sulla Fiorentina, costruito nel recupero grazie a Thuram e Zielinski. Il gruppo di Davide Nicola, invece, non è riuscito a dare seguito alla vittoria sul Napoli, perdendo per 1-0 contro il Genoa. Il calendario ravvicinato potrebbe portare entrambi gli allenatori a modificare qualcosa nell’undici iniziale. . IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Venezia-Inter in TV: tutti i canali della diretta

Venezia, Nicola cerca concretezza dopo il ko di Genova

, con calcio d’inizio alle. Gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro su, e. Per la direttasaranno disponibili, con un abbonamento che comprenda la Serie A,, attraverso il Pass Sport, e, per gli abbonati Sky abilitati alla visione. La partita potrà quindi essere guardata anche da computer, smartphone e tablet, oltre che sul televisore attraverso le applicazioni e i dispositivi compatibili con i rispettivi servizi.Il successo contro ilaveva dato al Venezia una spinta importante. La successiva sconfitta di Marassi ha però rallentato la rincorsa, lasciando amarezza per una partita nella quale i lagunari hanno costruito occasioni senza riuscire a concretizzarle. Nicola dovrà ripartire proprio dalla capacità di rendersi pericolosi, aggiungendo maggiore precisione negli ultimi metri. Contro l’Inter sarà difficile avere lunghe fasi di controllo: sfruttare le opportunità disponibili diventerà ancora più importante. Il Penzo può offrire una spinta, ma servirà soprattutto una squadra compatta. Difendere troppo vicino alla propria porta rischierebbe di alimentare la pressione nerazzurra; trovare qualche uscita pulita permetterebbe invece di respirare e accompagnare

VENEZIA, ITALIA - 17 OTTOBRE: Ridgeciano Haps del Venezia FC contende il pallone a Giovanni Di Lorenzo dell'SSC Napoli durante la partita di Serie A tra Venezia FC e SSC Napoli allo Stadio Pier Luigi Penzo il 17 ottobre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Inter, la rimonta sulla Fiorentina precede la settimana del derby

La chiave tattica: ampiezza nerazzurra e ripartenze del Venezia

La vittoria contro laha confermato la capacità dell’Inter di restare in partita fino all’ultimo. Sotto nel punteggio, i nerazzurri hanno ribaltato il risultato nel recupero con il gol die il rigore decisivo di. La reazione ha portato il terzo successo consecutivo in campionato, ma Chivu cercherà una gestione meno dispendiosa. Tra Champions League e Serie A, la squadra ha affrontato partite impegnative e ora deve distribuire le energie anche in vista della sfida con il Milan. Le assenze diriducono alcune possibilità di scelta. Restano comunque alternative per cambiare durante l’incontro, concandidato a trovare spazio nel reparto offensivo.Il confronto tra due squadre disposte con ilpotrebbe svilupparsi soprattutto sulle corsie. L’Inter cercherà di far avanzare, costringendo gli esterni del Venezia ad abbassarsi e creando spazio per gli inserimenti delle mezzali. Per i lagunari sarà importante evitare chericevano con facilità vicino all’area. Le uscite dei difensori dovranno essere accompagnate dal centrocampo, senza lasciare corridoi nei quali i nerazzurri possano attaccare alle loro spalle. Il Venezia può provare a rispondere attraverso i movimenti di, cercandoli rapidamente dopo il recupero del pallone. Se riuscirà a superare la prima pressione, potrà sfruttare gli spazi lasciati dagli esterni ospiti. L’Inter dovrà quindi mantenere coperture adeguate anche nei momenti di maggiore spinta.

MILANO, ITALIA - 25 OTTOBRE: Piotr Zielinski dell'FC Internazionale Milano festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e ACF Fiorentina allo Stadio Giuseppe Meazza il 25 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Le probabili formazioni: Dimarco torna sulla fascia, Davis Nicola valuta la difesa

Ildovrebbe affidarsi al, conin porta enel terzetto arretrato.resta un’alternativa in difesa. Sulle fasce sono attesi, quest’ultimo in ballottaggio con Haps, mentrecomporranno il centrocampo. Davanti spazio a

Anche l’Inter dovrebbe schierarsi con il 3-5-2. Provedel sarà confermato tra i pali, con Bisseck, Akanji e Carlos Augusto in difesa. Diouf e Dimarco agiranno sulle corsie, mentre Barella, Stankovic e Mkhitaryan sono candidati a partire in mezzo al campo. In attacco è prevista la coppia Esposito-Thuram, con Bonny pronto a entrare nelle rotazioni.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Bašić, Mazzocchi; Yeboah, Adams. Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

Venezia-Inter: orario, TV e streaming