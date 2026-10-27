Venezia-Inter: tutti i canali della diretta dal Penzo, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18:30
La rimonta sulla Fiorentina è ancora fresca, ma per l’Inter è già tempo di Venezia-Inter: mercoledì 28 ottobre alle 18:30, al Penzo, i nerazzurri cercano altri punti prima del derby. Ad attenderli c’è una squadra che, dopo aver battuto il Napoli, vuole tornare a muovere la classifica e lasciarsi alle spalle la sconfitta di Genova. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La squadra di Cristian Chivu arriva dal successo per 2-1 sulla Fiorentina, costruito nel recupero grazie a Thuram e Zielinski. Il gruppo di Davide Nicola, invece, non è riuscito a dare seguito alla vittoria sul Napoli, perdendo per 1-0 contro il Genoa. Il calendario ravvicinato potrebbe portare entrambi gli allenatori a modificare qualcosa nell’undici iniziale. . IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.
Venezia-Inter in TV: tutti i canali della direttaVenezia-Inter sarà trasmessa su DAZN e Sky, con calcio d’inizio alle 18:30. Gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro su Sky Sport Uno, canale 201, Sky Sport Calcio, canale 202, Sky Sport 4K, canale 213, e Sky Sport 251. Per la diretta streaming saranno disponibili DAZN, con un abbonamento che comprenda la Serie A, NOW, attraverso il Pass Sport, e Sky Go, per gli abbonati Sky abilitati alla visione. La partita potrà quindi essere guardata anche da computer, smartphone e tablet, oltre che sul televisore attraverso le applicazioni e i dispositivi compatibili con i rispettivi servizi.
Venezia, Nicola cerca concretezza dopo il ko di GenovaIl successo contro il Napoli aveva dato al Venezia una spinta importante. La successiva sconfitta di Marassi ha però rallentato la rincorsa, lasciando amarezza per una partita nella quale i lagunari hanno costruito occasioni senza riuscire a concretizzarle. Nicola dovrà ripartire proprio dalla capacità di rendersi pericolosi, aggiungendo maggiore precisione negli ultimi metri. Contro l’Inter sarà difficile avere lunghe fasi di controllo: sfruttare le opportunità disponibili diventerà ancora più importante. Il Penzo può offrire una spinta, ma servirà soprattutto una squadra compatta. Difendere troppo vicino alla propria porta rischierebbe di alimentare la pressione nerazzurra; trovare qualche uscita pulita permetterebbe invece di respirare e accompagnare Yeboah e Adams.
Inter, la rimonta sulla Fiorentina precede la settimana del derbyLa vittoria contro la Fiorentina ha confermato la capacità dell’Inter di restare in partita fino all’ultimo. Sotto nel punteggio, i nerazzurri hanno ribaltato il risultato nel recupero con il gol di Thuram e il rigore decisivo di Zielinski. La reazione ha portato il terzo successo consecutivo in campionato, ma Chivu cercherà una gestione meno dispendiosa. Tra Champions League e Serie A, la squadra ha affrontato partite impegnative e ora deve distribuire le energie anche in vista della sfida con il Milan. Le assenze di Pavard, Lautaro Martínez, Stones, Jones e Luis Henrique riducono alcune possibilità di scelta. Restano comunque alternative per cambiare durante l’incontro, con Bonny candidato a trovare spazio nel reparto offensivo.
La chiave tattica: ampiezza nerazzurra e ripartenze del VeneziaIl confronto tra due squadre disposte con il 3-5-2 potrebbe svilupparsi soprattutto sulle corsie. L’Inter cercherà di far avanzare Diouf e Dimarco, costringendo gli esterni del Venezia ad abbassarsi e creando spazio per gli inserimenti delle mezzali. Per i lagunari sarà importante evitare che Thuram ed Esposito ricevano con facilità vicino all’area. Le uscite dei difensori dovranno essere accompagnate dal centrocampo, senza lasciare corridoi nei quali i nerazzurri possano attaccare alle loro spalle. Il Venezia può provare a rispondere attraverso i movimenti di Yeboah e Adams, cercandoli rapidamente dopo il recupero del pallone. Se riuscirà a superare la prima pressione, potrà sfruttare gli spazi lasciati dagli esterni ospiti. L’Inter dovrà quindi mantenere coperture adeguate anche nei momenti di maggiore spinta.
Le probabili formazioni: Dimarco torna sulla fascia, Davis Nicola valuta la difesaIl Venezia dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Stankovic in porta e Halhal, Moreno e Juan Jesus nel terzetto arretrato. Schingtienne resta un’alternativa in difesa. Sulle fasce sono attesi Hainaut e Mazzocchi, quest’ultimo in ballottaggio con Haps, mentre Kike Pérez, Sohm e Bašić comporranno il centrocampo. Davanti spazio a Yeboah e Adams.
Anche l’Inter dovrebbe schierarsi con il 3-5-2. Provedel sarà confermato tra i pali, con Bisseck, Akanji e Carlos Augusto in difesa. Diouf e Dimarco agiranno sulle corsie, mentre Barella, Stankovic e Mkhitaryan sono candidati a partire in mezzo al campo. In attacco è prevista la coppia Esposito-Thuram, con Bonny pronto a entrare nelle rotazioni.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Bašić, Mazzocchi; Yeboah, Adams. Allenatore: Davide Nicola.
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.
Venezia-Inter: orario, TV e streaming
- Competizione: Serie A, 9ª giornata
- Data: mercoledì 28 ottobre 2026
- Orario: 18:30
- Stadio: Pier Luigi Penzo, Venezia
- Diretta TV: DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251
- Streaming: DAZN, NOW e Sky Go
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