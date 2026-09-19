Venezia Lazio, quinta giornata di Serie A: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Diretta Tv e in Streaming Gratis
Reduce da quattro stop di fila il Venezia ospita la Lazio, nel 5° turno di Serie A. Padroni di casa ultimi in classifica, ospiti al 2° posto, alle spalle di Roma ed Inter, davanti di una sola lunghezza.
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I precedenti sorridono ai biancocelesti che non perdono al Penzo dal 5 gennaio 2000, data dell'ultimo successo lagunare. Da allora tra Serie A e Coppa Italia tre pareggi e un successo della Lazio. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Venezia-Lazio in TV e streaming
Venezia-Lazio si gioca sabato 19 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia ed è valida per il quinto turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K) e su Dazn. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite le app di Sky Go, Now TV e Dazn, disponibili e scaricabili su PC, tablet e smartphone.
Qui VeneziaInizio in salita per il Venezia di Stroppa, ultimo in classifica a quota zero punti. I lagunari nonostante abbiano fornite delle performance all'altezza della massima serie, non sono riusciti a muovere la classificando, incassando quattro sconfitte contro Lecce, Milan, Frosinone e Fiorentina.
Qui LazioLa Lazio sta vivendo letteralmente un sogno. Dopo il ko estivo in Coppa Italia col Mantova e la conseguente eliminazione, la squadra di Gennaro Gattuso sta stupendo tutti in queste battute iniziali di Serie A: tre successi di fila contro Bologna, Genoa e Udinese e il pari col Milan. Al momento i biancocelesti si trovano alle spalle di Roma ed Inter, ma di una sola lunghezza.
Venezia-Lazio, probabili formazioniVENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainault, Helgason, Kike Perez, Sohm, Correia; Yeboah J., Adams A. Allenatore: Giovanni Stroppa.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo J., Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.
Venezia-Lazio: data, orario e canali
- Partita: Venezia-Lazio
- Competizione: Serie A 2026/2027
- Giornata: Quinta giornata
- Data: Sabato 19 settembre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Pierluigi Penzo di Venezia
- Diretta TV: Sky Sport, Dazn
- Diretta streaming ufficiale: Dazn, Sky Go, Now TV.
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