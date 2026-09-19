Reduce da quattro stop di fila il Venezia ospita la Lazio, nel 5° turno di Serie A. Padroni di casa ultimi in classifica, ospiti al 2° posto, alle spalle di Roma ed Inter, davanti di una sola lunghezza.

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I precedenti sorridono ai biancocelesti che non perdono al Penzo dal 5 gennaio 2000, data dell'ultimo successo lagunare. Da allora tra Serie A e Coppa Italia tre pareggi e un successo della Lazio. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Venezia-Lazio in TV e streaming

Venezia-Lazio si gioca sabato 19 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia ed è valida per il quinto turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky (Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K) e su Dazn. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite le app di Sky Go, Now TV e Dazn, disponibili e scaricabili su PC, tablet e smartphone.

Qui Venezia

Qui Lazio

Venezia-Lazio, probabili formazioni

Inizio in salita per ildi, ultimo in classifica a quota zero punti. I lagunari nonostante abbiano fornite delle performance all'altezza della massima serie, non sono riusciti a muovere la classificando, incassando quattro sconfitte controLasta vivendo letteralmente un sogno. Dopo il ko estivo in Coppa Italia cole la conseguente eliminazione, la squadra di Gennarosta stupendo tutti in queste battute iniziali di: tre successi di fila controe il pari col. Al momento i biancocelesti si trovano alle spalle di Roma ed Inter, ma di una sola lunghezza.: Stankovic F.; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainault, Helgason, Kike Perez, Sohm, Correia; Yeboah J., Adams A.: Giovanni Stroppa.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo J., Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Venezia-Lazio: data, orario e canali