La vincitrice della sfida del Penzo, in programma domani alle 20:45, se la vedrà contro Udinese o Padova: probabili formazioni e dove vedere la partita
Solo una tra Venezia e Modena potrà vivere una felice notte di Ferragosto. Allo Stadio Penzo domani sera alle 20:45 la squadra di Giovanni Stroppa ospiterà i canarini per la sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, la cui vincitrice affronterà poi ai sedicesimi Udinese o Padova. Per la squadra di Daniele Galloppa sarà anche un'occasione per rompere una maledizione dato che il club emiliano manca la qualificazione ai sedicesimi da tre anni di fila. Ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita.
Dove vedere la partita tra Monza ed AvellinoVenezia-Modena è in programma sabato 15 agosto, con calcio d'inizio alle 20:45. La partita verrà trasmesso in chiaro: la Coppa Italia è targata Mediaset e il match lo si potrà dunque vedere sul Canale 20 del digitale terrestre. Chi invece preferisce lo streaming potrà seguire la gara gratuitamente su Mediaset Infinity, via app o sito, da smart tv, pc, tablet o smartphone. Previa registrazione sul sito.
La situazione delle due squadreDopo una sola annata nel campionato cadetto, il Venezia ha fatto il suo ritorno in massima serie al termine di una stagione semplicemente dominante. Risultato che spinge la dirigenza a confermare in panchina Giovanni Stroppa. Nel corso dell'estate la società lagunare si vede protagonista di un calciomercato che porta grande entusiasmo tra la tifoseria, tra cui gli arrivi di Basic e Sohm, ma ancora più promettenti sono gli importanti risultati ottenuti durante le amichevoli, uno su tutti il 3-0 inflitto ai campioni di Turchia del Galatasaray. L'ultima amichevole ha visto i Leoni Alati pareggiare 2-2 contro il Brest.
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Rispetto al Venezia, il Modena arriva alla partita con un nuovo allenatore, Daniele Galloppa, reduce dalla vittoria del Campionato Primavera con la Fiorentina. Per l'ex centrocampista si tratta di un ritorno dato che fu proprio durante le stagioni al Braglia che un infortunio al ginocchio pose fine alla sua carriera. Il calciomercato estivo vede il ritorno in maglia gialloblu di Paulo Azzi dopo tre anni, da una parte, e l'addio di Gregoire Defrel, dall'altra, dopo due stagioni non certo esaltanti. Il Modena, come ricordiamo, avrebbe dovuto affrontare la Fiorentina nell'ultima amichevole ma la partita è stata annullata per impraticabilità del Braglia.
Probabili formazioniPer la sfida di domani sera contro i canarini, Stroppa potrebbe fare già le prove per la Serie A mandando in campo i titolarissimi. In attacco avanti la coppia Yeboah e Rrahmani. A centrocampo ballottaggio Duncan-Basic con il primo leggermente in vantaggio, ma la decisione finale verrà presa domani. Stesso discorso vale per Galloppa che vuole riportare il Modena ai sedicesimi a 4 anni dall'ultima volta. In campo dovrebbe rivedersi Azzi che darà sostegno ad Ambrosino unica punta. Brugman pronto al debutto con la maglia gialloblu.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Sverko, Bella-Kotchap, Franjic; Correia, Busio, Duncan, Hainaut, Haps; Yeboah, Rrahmani. Allenatore: Stroppa.
Modena (4-2-3-1): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling, Zampano; Santoro, Bianco; Caso, Brugman, Azzi; Ambrosino Allenatore: Galloppa.
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