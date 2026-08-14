Solo una tra Venezia e Modena potrà vivere una felice notte di Ferragosto. Allo Stadio Penzo domani sera alle 20:45 la squadra di Giovanni Stroppa ospiterà i canarini per la sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, la cui vincitrice affronterà poi ai sedicesimi Udinese o Padova. Per la squadra di Daniele Galloppa sarà anche un'occasione per rompere una maledizione dato che il club emiliano manca la qualificazione ai sedicesimi da tre anni di fila. Ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita.

Dove vedere la partita tra Monza ed Avellino

Venezia-Modena è in programma, con calcio d'inizio alle. La partita verrà trasmesso in chiaro: laè targatae il match lo si potrà dunque vedere suldel digitale terrestre. Chi invece preferisce lo streaming potrà seguire la gara gratuitamente su, via app o sito, da smart tv, pc, tablet o smartphone. Previa registrazione sul sito.

MILANO, ITALIA - 16 SETTEMBRE: Daniele Galloppa, allenatore dell'ACF Fiorentina, durante la partita del campionato Primavera 1 tra FC Internazionale e ACF Fiorentina al Konami Youth Development Center, il 16 settembre 2023 a Milano. (Foto di FC Internazionale/Inter via Getty Images)

La situazione delle due squadre

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Dopo una sola annata nel campionato cadetto, ilha fatto il suo ritorno in massima serie al termine di una stagione semplicemente dominante. Risultato che spinge la dirigenza a confermare in panchina Giovanni Stroppa. Nel corso dell'estate la società lagunare si vede protagonista di un calciomercato che porta grande entusiasmo tra la tifoseria, tra cui gli arrivi di, ma ancora più promettenti sono gli importanti risultati ottenuti durante le amichevoli, uno su tutti. L'ultima amichevole ha visto i Leoni Alati pareggiare 2-2 contro il Brest.

Rispetto al Venezia, il Modena arriva alla partita con un nuovo allenatore, Daniele Galloppa, reduce dalla vittoria del Campionato Primavera con la Fiorentina. Per l'ex centrocampista si tratta di un ritorno dato che fu proprio durante le stagioni al Braglia che un infortunio al ginocchio pose fine alla sua carriera. Il calciomercato estivo vede il ritorno in maglia gialloblu di Paulo Azzi dopo tre anni, da una parte, e l'addio di Gregoire Defrel, dall'altra, dopo due stagioni non certo esaltanti. Il Modena, come ricordiamo, avrebbe dovuto affrontare la Fiorentina nell'ultima amichevole ma la partita è stata annullata per impraticabilità del Braglia.

Probabili formazioni

Per la sfida di domani sera contro i canarini, Stroppa potrebbe fare già le prove per la Serie A mandando in campo i titolarissimi. In attacco avanti la coppia. A centrocampo ballottaggio Duncan-Basic con il primo leggermente in vantaggio, ma la decisione finale verrà presa domani. Stesso discorso vale per Galloppa che vuole riportare il Modena ai sedicesimi a 4 anni dall'ultima volta. In campo dovrebbe rivedersiche darà sostegno adunica punta.pronto al debutto con la maglia gialloblu.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Sverko, Bella-Kotchap, Franjic; Correia, Busio, Duncan, Hainaut, Haps; Yeboah, Rrahmani. Allenatore: Stroppa.

Modena (4-2-3-1): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling, Zampano; Santoro, Bianco; Caso, Brugman, Azzi; Ambrosino Allenatore: Galloppa.