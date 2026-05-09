La sfida di Lega A Basket tra Venezia e Tortona si gioca domenica 10 maggio alle ore 17:00. Un confronto di alto livello tra due squadre competitive, pronte a giocarsi punti importanti in una gara che si preannuncia intensa ed equilibrata. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

La Venezia arriva a questo appuntamento con grande esperienza e solidità. La squadra lagunare punta su organizzazione, difesa e gestione dei possessi, cercando di controllare il ritmo della partita e colpire nei momenti decisivi.

La Tortona, invece, si presenta con dinamismo e qualità. La formazione piemontese è in grado di giocare con ritmo e intensità, sfruttando le proprie soluzioni offensive per mettere in difficoltà gli avversari.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di imporre ordine e controllo del ritmo, puntando su esperienza e solidità per indirizzare la gara.

La Tortona, dal canto suo, proverà a rispondere con intensità e qualità offensiva, cercando di restare competitiva e sfruttare ogni occasione utile.

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