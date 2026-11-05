Il Venezia torna al Penzo dopo la sconfitta di misura con il Como e può scavalcare l’Udinese con una vittoria. I friulani, avanti di due punti, cercano una reazione dopo l’esonero di Runjaic. Il confronto tra le due punte di Nicola e i trequartisti di Zanetti può indirizzare la partita. Per il suo debutto sulla panchina friulana, Paolo Zanetti torna al Penzo da avversario. Venezia-Udinese si gioca venerdì 6 novembre 2026 alle 20:45 e apre l’undicesima giornata di Serie A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Con due punti a separare le squadre, il Venezia può scavalcare l’Udinese, mentre i friulani hanno l’occasione di portare a cinque lunghezze il vantaggio sui lagunari. Nicola dovrebbe ripartire dalla coppia Adams-Yeboah, mentre una delle prime scelte di Zanetti riguarda la mediana, dove Miller e Piotrowski si contendono un posto accanto a Karlström. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

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Venezia, al Penzo serve più presenza vicino ad Adams

L’anticipo delsarà trasmesso in diretta, con la partita in programma sue sul. Chi guarda da una smart TV compatibile può aprire direttamente l’app di DAZN. In alternativa, può usare una console o un dispositivo compatibile collegato al televisore. La direttasarà disponibile. NOW trasmetterà l’incontro per gli utenti con il, mentre Sky Go permetterà agli abbonati Sky abilitati di seguire la partita sui dispositivi compatibili. Il Venezia arriva dal ko di misura contro il Como e torna in casa con un obiettivo immediato. Vincendo lascerebbe l’ultimo posto e scavalcherebbe una concorrente diretta. Per Nicola la sfida è costruire abbastanza occasioni senza perdere l’equilibrio di una squadra che dovrebbe schierare due attaccanti e chiedere a entrambi i quinti di accompagnare la manovra.

Il 3-5-2 può dare al Venezia due modi di arrivare in area. Il primo passa da Adams, che può ricevere spalle alla porta e far salire la squadra. Il secondo passa dai movimenti di Yeboah, libero di allargarsi per offrire una linea di passaggio o di correre nello spazio quando il compagno viene incontro. Se i due riescono ad alternarsi, i tre centrali friulani dovranno decidere di volta in volta chi segue l’attaccante e chi resta a protezione dell’area.

Il lavoro di Busio, Sohm e Kike Pérez servirà ad accorciare la distanza tra chi imposta e chi deve concludere. Con Hainaut e Mazzocchi pronti a dare ampiezza, il Venezia può anche cambiare lato quando la prima corsia si chiude. In quel caso sarà importante che almeno uno dei centrocampisti resti in posizione per raccogliere una respinta o frenare la ripartenza avversaria.

MILANO, ITALIA - 28 AGOSTO: Samuel Chukwueze del Milan calcia sotto la pressione di Bartol Franjic del Venezia durante la partita di Serie A tra AC Milan e Venezia FC allo stadio Giuseppe Meazza il 28 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Udinese, Zanetti parte da Davis e deve scegliere il partner di Karlström

ha raccolto. La sconfitta contro la Roma ha portato all’esonero di Kosta Runjaic e il calendario mette subito Paolo Zanetti di fronte a uno scontro diretto. Con pochi allenamenti a disposizione, il nuovo tecnico potrebbe partire da una struttura già conosciuta dalla squadra, il, e intervenire soprattutto sulle distanze tra i reparti.

Davis è il riferimento più avanzato, con Zaniolo ed Ekkelenkamp chiamati a sostenerlo. L’Udinese può usarlo per risalire il campo quando il Venezia alza la pressione. Per dare seguito all’azione, però, almeno uno dei due trequartisti dovrà avvicinarsi in tempo per raccogliere la sponda. Con entrambi troppo lontani, anche un buon primo passaggio rischia di finire in un duello senza appoggi. Il dubbio in mediana riguarda Miller e Piotrowski, con il primo nell’undici ipotizzato accanto a Karlström. Restano da valutare le condizioni di Solet, mentre davanti a Okoye la linea prevista è composta da Abankwah, Kabasele e Palma.

La chiave tattica, dai tre contro due in mezzo alle ripartenze sulle corsie

Il primo vantaggio che ilpuò cercare è il. Se Busio e Sohm attirano la pressione dei mediani friulani, Kike Pérez può ricevere più avanti e servire le punte. L’Udinese può pareggiare i numeri abbassando uno tra Zaniolo ed Ekkelenkamp, ma quella scelta allunga la strada che il trequartista deve percorrere per tornare vicino a Davis. La situazione cambia quando il pallone passa ai friulani. Con, Zaniolo ed Ekkelenkamp possono muoversi alle spalle dei quinti e ricevere ai lati della difesa veneziana.

Se un centrale esce per chiudere la corsia, Davis può attaccare lo spazio che si apre in mezzo. Il Venezia può ridurre il rischio facendo salire un esterno alla volta oppure tenendo un centrocampista vicino al lato da cui parte l’azione Anche le seconde palle possono cambiare il ritmo. Se il Venezia recupera le respinte intorno all’area, può riportare subito Adams e Yeboah in condizione di attaccare. Se invece l’Udinese conquista quei palloni e trova un passaggio pulito verso la trequarti, può costringere i lagunari a difendere correndo verso la propria porta.

UDINE, ITALIA - 22 AGOSTO: Matteo Palma dell’Udinese colpisce il pallone di testa durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Como 1907 allo stadio Friuli il 22 agosto 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Probabili formazioni di Venezia-Udinese, Yeboah con Adams e due trequartisti per Davis

dovrebbe schierare Stankovic tra i pali e confermare la difesa a tre con Halhal, Moreno e Juan Jesus. Hainaut e Mazzocchi sono attesi sulle corsie, con Busio, Sohm e Kike Pérez nella zona centrale. Davanti, Yeboah dovrebbe affiancare Adams.

Zanetti potrebbe affidarsi a Okoye in porta e al terzetto Abankwah-Kabasele-Palma in difesa. Vojvoda e Kamara presidieranno le fasce, mentre Miller è indicato accanto a Karlström. Zaniolo ed Ekkelenkamp dovrebbero partire alle spalle di Davis.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Busio, Sohm, Kike Pérez, Mazzocchi; Yeboah, Adams. Allenatore: Davide Nicola.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlström, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Paolo Zanetti.

La scheda della partita tra Venezia-Udinese