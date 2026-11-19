Il Bentegodi ha accompagnato la ripresa dei gialloblù e adesso ne misura le ambizioni contro un avversario in crescita. Verona-Cesena si gioca venerdì 20 novembre 2026 alle 20:30, nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie B, con entrambe le squadre intenzionate a dare seguito ai risultati raccolti prima della sosta. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Verona di Marco Baroni arriva da cinque partite senza sconfitte. Il Cesena di Alessandro Diamanti risponde con sette punti nelle ultime tre giornate: numeri che invitano a considerare i romagnoli un ostacolo concreto. Per chi seguirà la partita da casa, la novità riguarda la possibilità di accedere alla diretta anche gratuitamente. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Verona-Cesena anche gratis: come accedere alla partita

, permettendo la visione dell’anticipo anche a chi non dispone di un abbonamento alla piattaforma. Per accedere sarà possibile raggiungere la pagina iniziale di DAZN e selezionare l’evento, seguendo le indicazioni richieste per l’accesso gratuito. La disponibilità riguarda questa specifica partita e non equivale all’apertura gratuita dell’intero campionato. Chi possiede già un abbonamento abilitato potrà invece utilizzare normalmente il proprio account e raggiungere la diretta dalla sezione dedicata alla Serie B.

La partita potrà essere seguita sul televisore attraverso DAZN, utilizzando l’app su una smart TV o su un dispositivo collegato compatibile. L’alternativa è LaB Channel, il canale della Lega Serie B disponibile attraverso Prime Video. Per questa modalità occorre avere accesso a Prime e attivare separatamente il canale: la sola iscrizione ad Amazon Prime non comprende automaticamente le partite. Da computer, smartphone e tablet si potrà accedere alle rispettive piattaforme tramite sito o applicazione. Entrambe le soluzioni consentiranno di seguire integralmente la sfida del Bentegodi.

Il momento del Verona

La squadra diha ritrovato continuità dopo una prima parte di stagione meno regolare. La serie di cinque risultati utili rappresenta una base importante, ma per alimentare la rincorsa servirà trasformare più spesso le prestazioni positive in vittorie. Il fattore campo può aiutare. Dopo la sconfitta interna all’esordio contro l’Ascoli, il Verona ha costruito una striscia positiva davanti ai propri tifosi, trovando nel Bentegodi un sostegno alla propria crescita.

Il peso dell’attacco ricade soprattutto su Daniel Mosquera, riferimento centrale di una squadra che può accompagnarlo con più uomini. Harroui offre una soluzione tra le linee, mentre Sarr e Sezonienko possono allargare la difesa avversaria. La qualità dei singoli dovrà però tradursi in occasioni pulite: contro un Cesena compatto, insistere soltanto sui palloni alti rischierebbe di rendere prevedibile la manovra.

Il momento del Cesena

Ilarriva all’anticipo con un andamento recente incoraggiante. Iraccontano una squadra capace di restare agganciata alla zona che conta, anche grazie alla capacità di limitare le sconfitte. Perla trasferta di Verona sarà un esame di maturità. Serviranno attenzione nelle distanze tra centrocampo e difesa, ma anche la personalità necessaria per uscire dalla pressione senza restituire immediatamente il pallone.

Cristian Shpendi rappresenta il riferimento principale per attaccare l’area. Il lavoro di D’Andrea e dell’altro esterno offensivo sarà importante per sostenerlo: lasciare il centravanti isolato permetterebbe ai difensori del Verona di controllarne più facilmente i movimenti.

Harroui tra le linee, Shpendi alle spalle dei centrali

Le probabili formazioni di Verona-Cesena

potrebbe cercare spazio ai lati di, combinando conper attirare fuori posizione. Le iniziative dicontrooffrirebbero un’altra strada per entrare in area. Ilpotrebbe rispondere con gli inserimenti die i movimenti dialle spalle di. Quandoaccompagneranno l’azione,dovranno proteggere gli spazi lasciati sulle corsie.Per ilprende corpo l’ipotesi del, conalle spalle di Mosquera esulle corsie offensive.sono le opzioni in mediana. In difesaè un’alternativa concreta a Slotsager accanto a Edmundsson.

Il Cesena dovrebbe mantenere il 4-3-3. Davanti a Siano, la linea proposta comprende Ciofi, Gelli, Mangraviti e Frabotta. Druiventak e Caprini si contendono un posto nel tridente con D’Andrea e Shpendi. Gli undici restano indicativi, in attesa delle formazioni ufficiali.

VERONA (4-2-3-1): Perilli; Zappa, Edmundsson, Dawidowicz, Frese; Bernede, Le Borgne; Sezonienko, Harroui, Sarr; Mosquera. Allenatore: Baroni.

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Gelli, Mangraviti, Frabotta; Bisoli, Bohinen, Pagano; D’Andrea, Shpendi, Druiventak. Allenatore: Diamanti.

Orario e informazioni essenziali di Verona-Cesena