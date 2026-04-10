Lo streaming gratis della gara Vicenza-Novara: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 09:06)

Il Girone A di Serie C mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi: Vicenza-Novara, in programma sabato 11 aprile alle ore 17:30. Il Vicenza, primo a 82 punti, punta a consolidare la vetta e mantenere il vantaggio in chiave promozione diretta, mentre il Novara, dodicesimo a 44 punti, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Cercare Vicenza-Novara nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Vicenza, allenato da Fabio Gallo, scenderà in campo con un 5-3-2 volto a garantire solidità difensiva e costruire azioni efficaci dalle retrovie. Vitale e Rauti guideranno l’attacco, cercando di sfruttare le incursioni degli esterni e le ripartenze per mantenere la squadra saldamente al comando della classifica.

Il Novara, guidato da Andrea Zanchetta, risponde con un 4-2-3-1 equilibrato, che punta a consolidare il centrocampo e creare occasioni attraverso i trequartisti. Graca e Donadio saranno i riferimenti offensivi principali, chiamati a trasformare in gol le occasioni create e a strappare punti importanti in trasferta.

Le probabili formazioni di Vicenza-Novara — Ci si attende un match in cui il Vicenza proverà a controllare il gioco e gestire la partita sfruttando la solidità difensiva, mentre il Novara cercherà di pungere in contropiede e approfittare di eventuali spazi concessi dagli ospiti. La capacità di finalizzare le occasioni sarà determinante per l’esito della sfida.

Vicenza (5-3-2): Gagno, Tribuzzi, Cuomo, Leverbe, Sandon, Costa, Talarico, Carraro, Vitale, Rauti, Morra. Allenatore: Fabio Gallo

Novara (4-2-3-1): Boseggia, Valdesi, Lorenzini, Bertoncini, Agyemang, D'Alessio, Ranieri, Collodel, Graca, Donadio, Lanini. Allenatore: Andrea Zanchetta