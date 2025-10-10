Il Girone A di Serie C offre una serie di match interessanti, tra cui spicca la delicata sfida tra Vicenza e Virtus Verona il prossimo sabato 11 ottobre alle ore 17:30. Questa gara in programma mette in palio tre punti che possono risultare molto importanti per entrambe le squadre, che si ritrovano in zone di classifica molto interessanti. Da un lato il Vicenza può dare seguito a quanto fatto finora e consolidare la prima posizione, dall'altro il Virtus Verona deve cercare di fare punti per restare in zona playoff. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Vicenza-Virus Verona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Vicenza-Virtus Verona in diretta live. Il match, in programma sabato 11 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Prima parte di stagione da incorniciare per i padroni di casa, che si trovano al primo posto solitario a quota 19 punti. Il reparto difensivo ha dimostrato solidità e organizzazione, mentre la fase offensiva produce reti in quantità considerevole. Per continuare a sognare la promozione, il Vicenza dovrà vedersela con il Virtus Verona: gli ospiti sono in piena corsa per i playoff e hanno collezionato finora 10 punti, ma per continuare a muovere la classifica servirà la prestazione perfetta.
Le probabili formazioni di Vicenza-Virtus Verona—
Vicenza (5-3-2): Gagno, Tribuzzi, Cuomo, Leverbe, Sandon, Costa, Talarico, Carraro, Vitale, Rauti, Morra. Allenatore: Fabio Gallo
Virtus Verona (3-4-3): Sibi, Daffara, Toffanin, Munaretti, Patanè, Muhameti, Gatti, Bassi, Bulevardi, Fabbro, Zarpellon. Allenatore: Luigi Fresco
