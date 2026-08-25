Viking FK-Dinamo Zagabria mette in palio un posto nella fase principale della Champions League 2026/27. Dopo il 2-2 dell’andata in Croazia, tutto si deciderà mercoledì 26 agosto 2026 alla SR-Bank Arena di Stavanger, con una sfida che si preannuncia particolarmente aperta. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE DI BET365

Il 2-2 dell'andata suggerisce una nuova partita equilibrata e potenzialmente ricca di occasioni. Il Viking avrà dalla propria parte ambiente ed entusiasmo, mentre la Dinamo può rispondere con maggiore esperienza internazionale e qualità individuale.CONSULTA LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, CERCA L’EVENTO CHE TI INTERESSA NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ QUALI APPUNTAMENTI SONO PRESENTI LIVE.

Dove vedere Viking FK-Dinamo Zagabria in TV e streaming

Viking FK-Dinamo Zagabria si giocherà mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 21:00 alla Lyse Arena di Stavanger. In Italia il ritorno dei playoff di Champions League sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno. Per chi preferisce seguire la sfida online, la visione sarà disponibile anche in streaming tramite NOW e Sky Go.

ZAGABRIA, CROAZIA - 18 AGOSTO: Peter Christiansen del Viking festeggia con i compagni di squadra il primo gol della sua formazione durante la gara d’andata dei playoff della UEFA Champions League 2026/27 tra GNK Dinamo e Viking, disputata allo Stadion Maksimir il 18 agosto 2026 a Zagabria, Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Viking: una notte per entrare nella storia

Il Viking FK si presenta all’appuntamento con la possibilità concreta di raggiungere un traguardo storico. La formazione norvegese ha infatti rinviato l’impegno di campionato dello scorso fine settimana per preparare esclusivamente il ritorno contro la Dinamo Zagabria, una scelta che testimonia quanto questa partita rappresenti uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Il 2-2 conquistato a Zagabria ha ulteriormente alimentato entusiasmo e convinzione. Sotto di due reti, gli uomini guidati da Bjarte Lunde Aarsheim e Morten Jensen hanno avuto la forza di reagire, rimettendo in equilibrio la qualificazione attraverso le reti di Peter Christiansen e Zlatko Tripić. Una rimonta che ha evidenziato soprattutto la personalità di una squadra poco disposta ad arrendersi anche nelle situazioni più complicate.

Davanti al pubblico di Stavanger il Viking proverà inevitabilmente ad aumentare intensità e aggressività, cercando di sfruttare soprattutto velocità e ampiezza del proprio tridente. Tripić, Christiansen e Austbø saranno chiamati a mettere sotto pressione una difesa croata che all’andata ha dimostrato di poter concedere qualcosa. Restano però alcune assenze importanti, con Bærtelsen, Roseth e Berisha ancora indisponibili.

Dinamo Zagabria: esperienza europea per evitare un’eliminazione pesante

La Dinamo Zagabria arriva invece in Norvegia con qualche rimpianto. Essere riuscita a costruire un doppio vantaggio nella gara d’andata senza poi conservarlo ha complicato una qualificazione che inizialmente sembrava essersi indirizzata nella direzione dei croati. La formazione di Mario Kovačević dovrà quindi ripartire da zero alla SR-Bank Arena.

Il momento rimane comunque positivo. Nel fine settimana la Dinamo ha superato 3-1 il Varaždin, proseguendo il proprio ottimo avvio stagionale e presentandosi all'appuntamento europeo ancora imbattuta. Rispetto agli avversari, inoltre, i croati possiedono una maggiore abitudine alle partite internazionali e proprio l’esperienza nella gestione dei momenti più delicati potrebbe diventare un elemento decisivo.

Grande attenzione sarà rivolta soprattutto a Dion Drena Beljo, già autore di sei reti stagionali e principale riferimento offensivo della squadra. Intorno a lui agiranno giocatori tecnici come Lisica e Oršić, mentre Mišić avrà il compito di dare ordine al centrocampo. La Dinamo possiede le qualità per prendere in mano il possesso, ma dovrà evitare gli stessi cali di concentrazione che hanno consentito al Viking di completare la rimonta all’andata.

ZAGABRIA, CROAZIA - 18 AGOSTO: Miha Zajc della GNK Dinamo contrastato da Edwin Austbo del Viking durante la gara d’andata dei playoff della UEFA Champions League 2026/27 tra GNK Dinamo e Viking, disputata allo Stadion Maksimir il 18 agosto 2026 a Zagabria, Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Le chiavi della partita

La capacità del Viking di alzare il ritmo potrebbe essere uno degli aspetti centrali della gara. I norvegesi cercheranno di sfruttare il fattore campo e attaccare rapidamente gli spazi, mentre la Dinamo avrà interesse a rallentare alcune fasi dell'incontro e affidarsi alla maggiore qualità tecnica nella gestione del pallone.

Occhio soprattutto alle transizioni: il risultato dell'andata non concede vantaggi a nessuno e un eventuale gol potrebbe modificare completamente lo scenario tattico. La Dinamo dovrà limitare Tripić, mentre il Viking sarà chiamato a contenere soprattutto Beljo e Oršić.

Viking-Dinamo Zagabria: data, orario e canali