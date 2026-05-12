Dove vedere Villarreal-Siviglia in diretta tv e streaming gratis

Tra le gare più interessanti della trentaseiesima giornata di Liga c’è senza dubbio Villarreal-Siviglia, in programma mercoledì alle 19:00. All'Estadio de la Ceramica si affrontano due squadre che arrivano al match con motivazioni differenti ma entrambe ancora molto vive. Il Villarreal ha ormai blindato la qualificazione alla prossima Champions League e vuole chiudere nel migliore dei modi una stagione estremamente positiva.

Per Marcelino, vicino alla conclusione della sua esperienza sulla panchina gialla, l’obiettivo è lasciare una squadra competitiva e pronta ad affrontare una nuova annata europea da protagonista. Dall’altra parte, invece, il Siviglia continua a lottare per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione dopo una stagione molto complicata. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI VILLARREAL-SIVIGLIA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Villarreal arriva alla sfida con risultati altalenanti nelle ultime settimane, ma resta una delle squadre più solide del campionato spagnolo. I successi ottenuti recentemente hanno permesso al Submarino Amarillo di mettere al sicuro il piazzamento Champions, confermando la crescita della squadra soprattutto nella seconda parte della stagione. Davanti al proprio pubblico il Villarreal proverà a imporre ritmo e qualità per continuare a chiudere il campionato con entusiasmo.

Il Siviglia, invece, sembra aver ritrovato fiducia proprio nel momento più delicato della stagione. Le ultime due vittorie consecutive hanno ridato ossigeno alla classifica e soprattutto entusiasmo a un ambiente che per lunghi tratti dell’anno aveva vissuto grande tensione. Nell’ultima giornata gli andalusi hanno superato l’Espanyol grazie a un gol nel finale di Akor Adams, servito da un ispirato Sanchez, protagonista della recente risalita della squadra. Nonostante il tredicesimo posto, il margine sulla zona retrocessione resta ridotto e il Siviglia ha ancora bisogno di punti per evitare brutte sorprese nel finale di stagione.

Le probabili formazioni di Villarreal-Siviglia

Il Villarreal di Marcelino scende in campo con il consolidato 4-4-2, modulo che permette di mantenere solidità ed equilibrio ma creando comunque tante occasioni da gol. Risponde con lo stesso modulo la squadra di Garcia Plaza, con riferimenti offensivi Sanchez e Adams, già decisivi contro l'Espanyol.

Villarreal (4-4-2): Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Pepe, Parejo, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

Sevilla (4-4-2): Vlachodimos; Carmona, Castrin, Salas, Suazo; Vargas, Agoume, Gudelj, Ejuke; Alexis, Adams. Allenatore: Garcia Plaza.

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