La sfida di tennis tra Otto Virtanen e Kamil Majchrzak è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match interessante tra due giocatori pronti a contendersi l’accesso agli ottavi in un torneo che spesso regala equilibrio e sorprese. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Virtanen arriva a questo appuntamento con un tennis aggressivo e molto basato sul servizio. Il finlandese proverà a comandare i punti fin dai primi scambi per prendere il controllo del match.

Il Majchrzak, invece, è un giocatore solido e ordinato, capace di tenere alto il ritmo negli scambi e di sfruttare eventuali cali dell’avversario. Il polacco cercherà di allungare la partita per far emergere la propria continuità.

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Il momento dei due tennisti

Virtanen cercherà di imporre potenza e servizio per comandare gli scambi.

Majchrzak proverà invece a rispondere con solidità e continuità, cercando di allungare il match e sfruttare ogni occasione utile.

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