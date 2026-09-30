Virtus Bologna-Olympiakos, terza giornata dell'Eurolega 26-27: info partita, probabili formazioni, Diretta Tv e Streaming.
Virtus Bologna e Olympiakos si affrontano nella terza giornata di Eurolega con due stati d’animo opposti. La squadra bolognese è ancora senza vittorie dopo le prime due partite, mentre i greci hanno iniziato il percorso europeo con un perfetto 2-0, ottenuto peraltro in entrambe le occasioni in trasferta. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
Per la Virtus si tratta anche della prima gara europea casalinga della stagione, un elemento che aggiunge importanza alla sfida contro i campioni d’Europa in carica. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Virtus Bologna-Olympiakos in TV e streaming
Virtus Bologna-Olympiakos si gioca giovedì 1 ottobre alle ore 20:30 alla Segafredo Arena di Bologna ed è valida per il terzo turno dell'Eurolega 2026/27. La partita non sarà trasmessa in Italia, ma tifosi e telespettatori potranno seguire la sfida in tempo reale, consultando le pagine social e i siti ufficiali dei due club.
Qui Virtus BolognaLa Virtus Bologna arriva alla partita dopo due sconfitte, ma l’ultimo risultato contro Milano ha mostrato una squadra in crescita rispetto all’esordio. Dopo il 78-68 subito sul campo del Fenerbahce, le Vu Nere hanno perso 87-85 contro l’Olimpia, restando in partita fino alle battute finali.
Qui OlympiakosL’Olympiakos si presenta invece con un bilancio di due vittorie in altrettante partite, entrambe ottenute lontano da casa. I greci hanno esordito imponendosi 106-89 sul campo del Baskonia e hanno poi superato lo Zalgiris Kaunas per 93-91 in una sfida molto più equilibrata.
Virtus Bologna-Olympiakos: data, orario e canali
- Partita: Virtus Bologna-Olympiakos
- Competizione: Eurolega 2026/2027
- Giornata: Terza giornata
- Data: Giovedì 1 ottobre 2026
- Orario: 20:30
- Stadio: Segafredo Arena di Bologna
- Diretta TV: nessuna copertura televisiva
- Diretta streaming ufficiale: nessuna copertura
© RIPRODUZIONE RISERVATA