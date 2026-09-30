Virtus Bologna e Olympiakos si affrontano nella terza giornata di Eurolega con due stati d’animo opposti. La squadra bolognese è ancora senza vittorie dopo le prime due partite, mentre i greci hanno iniziato il percorso europeo con un perfetto 2-0, ottenuto peraltro in entrambe le occasioni in trasferta. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per la Virtus si tratta anche della prima gara europea casalinga della stagione, un elemento che aggiunge importanza alla sfida contro i campioni d’Europa in carica. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Virtus Bologna-Olympiakos in TV e streaming

Virtus Bologna-Olympiakos si gioca giovedì 1 ottobre alle ore 20:30 alla Segafredo Arena di Bologna ed è valida per il terzo turno dell'Eurolega 2026/27. La partita non sarà trasmessa in Italia, ma tifosi e telespettatori potranno seguire la sfida in tempo reale, consultando le pagine social e i siti ufficiali dei due club.

Qui Virtus Bologna

Qui Olympiakos

Virtus Bologna-Olympiakos: data, orario e canali

Partita : Virtus Bologna-Olympiakos

: Virtus Bologna-Olympiakos Competizione: Eurolega 2026/2027

Giornata: Terza giornata

Data: Giovedì 1 ottobre 2026

Giovedì 1 ottobre Orario: 20:30

Stadio: Segafredo Arena di Bologna

Segafredo Arena di Bologna Diretta TV: nessuna copertura televisiva

Diretta streaming ufficiale: nessuna copertura

Laarriva alla partita dopo due sconfitte, ma l’ultimo risultato contro Milano ha mostrato una squadra in crescita rispetto all’esordio. Dopo il 78-68 subito sul campo del Fenerbahce, le Vu Nere hanno perso 87-85 contro l’Olimpia, restando in partita fino alle battute finali.L’si presenta invece con un bilancio di due vittorie in altrettante partite, entrambe ottenute lontano da casa. I greci hanno esordito imponendosi 106-89 sul campo del Baskonia e hanno poi superato lo Zalgiris Kaunas per 93-91 in una sfida molto più equilibrata.