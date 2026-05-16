Gara 2 dei quarti di finale playoff mette nuovamente di fronte Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento, con appuntamento fissato per martedì 19 maggio 2026 alle ore 20:00 alla Virtus Arena. La serie ha già preso una direzione molto netta dopo il primo episodio, con Bologna capace di imporsi in maniera ampia per 102-71, indirizzando subito il confronto e difendendo con forza il fattore campo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI VIRTUS BOLOGNA-TRENTO SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Virtus Bologna-Trento in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Virtus Bologna-Trento BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due squadre

Per Trento, la seconda sfida assume già i contorni di un passaggio chiave: arrivare a Gara 3 con un ulteriore passo falso significherebbe affrontare la trasferta con una pressione altissima e margini di errore praticamente ridotti al minimo.

Il contesto dei playoff conferma il divario visto in Gara 1. La Virtus ha chiuso la regular season al primo posto con un percorso di grande continuità, fatto di 23 vittorie e 5 sconfitte, mentre Trento ha conquistato l’ottavo posto attraverso una stagione più altalenante, ma comunque sufficiente per rientrare nella griglia post-season.

Il primo confronto ha evidenziato differenze nette anche nelle statistiche di squadra: Bologna ha prodotto 102 punti con 24 assist e appena 9 palle perse, mentre Trento si è fermata a 71 punti, con 12 assist e 12 turnover. Un gap che racconta bene la diversa fluidità offensiva tra le due formazioni.

E allora che aspetti? Guarda ora Virtus Bologna-Trento in diretta streaming gratis su BET365

Guarda la partita su Vincitu: segui la sfida in diretta tv e streaming live