Lo streaming gratis della gara Virtus Verona-Ospitaletto: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 09:16)

Il Girone A di Serie C propone una sfida delicata per la parte bassa della classifica: Virtus Verona-Ospitaletto, in programma lunedì 6 aprile alle ore 17:30. La Virtus Verona, diciottesima con 22 punti, cerca punti fondamentali per muovere la classifica e avvicinarsi alla salvezza, mentre l’Ospitaletto, quindicesimo a 41 punti, punta a consolidare la posizione e allontanarsi dalla zona rossa. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — La Virtus Verona, allenata da Luigi Fresco, si schiera con un 3-4-3 offensivo ma equilibrato, puntando su aggressività sulle fasce e profondità in attacco. Bulevardi e Fabbro guideranno l’attacco, cercando di sfruttare le poche occasioni e mettere pressione alla difesa avversaria. Con 22 punti, i padroni di casa necessitano di un risultato positivo per rimanere in corsa per la salvezza.

L’Ospitaletto, guidato da Andrea Quaresmini, risponde con un 4-4-2 solido, concentrandosi su equilibrio difensivo e ripartenze veloci. Messaggi e Pavanello saranno i punti di riferimento offensivi, chiamati a concretizzare le occasioni e a dare ossigeno alla classifica degli ospiti. Con 41 punti, la squadra cerca un risultato utile per consolidare la posizione in zona salvezza.

Le probabili formazioni di Virtus Verona-Ospitaletto — Ci si aspetta un match intenso e tattico, con la Virtus Verona pronta a costruire gioco sugli esterni e cercare spazi per i propri attaccanti, mentre l’Ospitaletto punterà sulla difesa compatta e sui contropiedi rapidi. La gestione delle occasioni sarà decisiva in un confronto così importante per entrambe le squadre.

Virtus Verona (3-4-3): Sibi, Daffara, Toffanin, Munaretti, Patanè, Muhameti, Gatti, Bassi, Bulevardi, Fabbro, Zarpellon. Allenatore: Luigi Fresco

Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni, Ragazzetti, Sina, Nessi, Possenti, Gualandris, Panatti, Mondini, Messaggi, Pavanello, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini