Il sabato sera brasiliano propone una partita delicata e molto più equilibrata di quanto racconti la classifica. Vitória e Internacional si affrontano il 23 maggio alle ore 22:00 all’Estádio Manoel Barradas, in una gara che può dare una spinta importante nella corsa alla risalita. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VITORIA-INTERNACIONAL CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Vitoria arriva da un roboante 6-2 contro l’ABC che ha acceso entusiasmo e fiducia nell’ambiente. La squadra sta mostrando maggiore qualità offensiva e davanti al proprio pubblico riesce spesso ad alzare il ritmo sin dai primi minuti. Restano però alcuni problemi difensivi che contro un’avversaria esperta come l’Internacional potrebbero pesare.

Gli ospiti stanno vivendo uno dei momenti migliori della loro stagione. Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare raccontano di una squadra più compatta, organizzata e cinica negli ultimi metri. La pausa dagli impegni internazionali ha permesso allo staff tecnico di lavorare meglio sulla condizione fisica e sull’equilibrio tattico.

Probabili formazioni di Vitoria-Internacional

Il Vitoria dovrebbe puntare su una formazione offensiva per sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo delle ultime settimane. Attenzione soprattutto alla rapidità sugli esterni e alle ripartenze.

L’Internacional dovrebbe confermare il proprio assetto equilibrato, cercando di controllare il possesso e colpire nelle transizioni offensive.

VITORIA (4-2-3-1): Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Camutanga, Wagner Leonardo, PK; Léo Gomes, Willian Oliveira; Osvaldo, Matheusinho, Iury Castilho; Janderson

INTERNAZIONALE (4-2-3-1): Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Aránguiz, Bruno Henrique; Wanderson, Alan Patrick, Wesley; Enner Valencia.

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