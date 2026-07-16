Il Vitória ospita il Vasco da Gama in una sfida importante per la parte centrale della classifica della Serie A brasiliana. I padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo, dove hanno costruito gran parte del loro bottino stagionale, mentre gli ospiti cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda dopo un periodo complicato. Si prospetta una gara equilibrata, con due squadre motivate ma che arrivano all'appuntamento con stati d'animo differenti. Guarda ora Vitoria-Vasco GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Vitoria-Vasco, probabili formazioni

Ilsi presenta dopo la sconfitta esterna per 3-1 contro il Santos, risultato che ha interrotto una serie positiva davanti ai propri tifosi. In casa, infatti, la formazione di Jair Ventura ha dimostrato grande solidità, vincendo le ultime due gare di campionato e collezionando un rendimento tra i migliori della Serie A brasiliana. Attualmente occupa il 10° posto con 25 punti e punta a consolidare la propria posizione nella metà sinistra della classifica.Momento decisamente più complicato per il, reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e coppe. Nell'ultimo turno è arrivato il ko interno per 1-0 contro l'Atlético Mineiro, confermando le difficoltà offensive e una difesa che nelle ultime uscite ha concesso troppo. Il Vasco è 17° con 20 punti e ha bisogno di invertire rapidamente la rotta per uscire dalla zona pericolosa della classifica.

VITORIA (4-3-3): Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido, Ramon; Zé Vitor, Gabriel Baralhas, Emmanuel Martinez, Erick, Renê, Matheuzinho.

VASCO (4-2-3-1): Jardim; Rodriguez, Cuesta, Renan, Cuiabano; Barros, Mendes; Adson, Rojas, Moreira; Spinelli.

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