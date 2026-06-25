La semifinale del torneo WTA di Bad Homburg mette di fronte Naomi Osaka e Wang Xinyu, in una sfida che promette spettacolo tra due giocatrici che hanno dimostrato di trovarsi a proprio agio sull'erba. In palio c'è un posto nella finale di uno degli ultimi appuntamenti prima di Wimbledon.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI WANG-OSAKA SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO

Dove vedere Wang-Osaka in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365 oppure Vincitu

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca sul palinsesto Wang-Osaka BET365 oppure Vincitu

Il momento delle due tenniste

Naomi Osaka continua a lanciare segnali incoraggianti nel suo percorso di crescita. Grazie al cammino compiuto in Germania, la giapponese ha infatti raggiunto la seconda semifinale della carriera sull'erba in tornei WTA 250 o di categoria superiore, confermando i progressi mostrati su una superficie che in passato non era mai stata la sua preferita.

Dall'altra parte della rete ci sarà Wang Xinyu, una giocatrice che sull'erba ha già ottenuto risultati di grande prestigio. La tennista cinese, infatti, lo scorso anno ha raggiunto la finale del WTA 500 di Berlino, dimostrando di possedere caratteristiche tecniche particolarmente efficaci su questa superficie, pur senza riuscire a conquistare il titolo.

Il percorso di Wang verso la semifinale di Bad Homburg è stato agevolato anche dal forfait di Elina Svitolina nei quarti di finale, circostanza che le ha consentito di risparmiare energie preziose in vista del penultimo atto del torneo. Un fattore che potrebbe rivelarsi importante contro un'avversaria reduce da un percorso più impegnativo.

Dal punto di vista tecnico, la partita si preannuncia molto equilibrata. Osaka proverà a imporre la potenza del proprio servizio e dei colpi da fondo campo, mentre Wang cercherà di sfruttare la fiducia maturata negli ultimi tornei sull'erba e una condizione fisica potenzialmente migliore grazie al minor dispendio di energie.

Un elemento interessante riguarda i precedenti tra le due giocatrici. Naomi Osaka e Wang Xinyu non si sono mai affrontate in carriera, rendendo questa semifinale il loro primo scontro diretto nel circuito WTA. L'assenza di confronti precedenti.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI WANG-OSAKA SU BET365

VUOI SEGUIRE LA PARTITA? ACCEDI SU VINCITU E NON PERDERTI NEMMENO UN MINUTO