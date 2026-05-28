Julia Starodubtseva arriva agli ottavi di finale del Roland Garros dopo aver firmato una delle imprese più sorprendenti di questa edizione del torneo. Nel turno precedente, infatti, è riuscita a eliminare una delle grandi favorite alla vittoria finale, Elena Rybakina, confermando di essere la rivelazione assoluta del tabellone parigino.

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Il momento delle due tenniste

Il suo percorso fin qui ha attirato grande attenzione, non solo per il risultato di prestigio appena ottenuto, ma anche per la qualità del gioco espresso nei momenti decisivi. La tennista sta dimostrando grande personalità e una notevole capacità di gestire la pressione, elementi fondamentali in un contesto come quello di uno Slam.

Ad attenderla c’è ora Xiyu Wang, protagonista a sua volta di un cammino sorprendente. La giocatrice cinese, partita dalle qualificazioni, è riuscita a spingersi fino agli ottavi di finale, raggiungendo per la prima volta in carriera una fase così avanzata in un torneo del Grande Slam. Un risultato che certifica la bontà del suo percorso e la crescita mostrata lungo tutto il torneo.

La sfida si presenta quindi come un incrocio tra due outsider che hanno già superato ogni aspettativa della vigilia. Da una parte Starodubtseva, che ha eliminato una delle big del torneo, dall’altra Wang, che ha saputo sfruttare al meglio il proprio percorso partendo dalle qualificazioni per ritagliarsi uno spazio importante nel tabellone principale.

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