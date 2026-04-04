La sfida NBA tra Warriors e Rockets si gioca nella notte tra domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile alle ore 04:00. Un confronto affascinante tra due squadre che puntano a ottenere un successo importante per il proprio cammino stagionale. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

I Warriors cercheranno di sfruttare il fattore campo e la qualità del loro gioco offensivo, fatto di ritmo alto e grande precisione al tiro, per indirizzare la partita sin dai primi minuti.

I Rockets , invece, proveranno a rispondere con energia e intensità, puntando su atletismo e transizioni rapide per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Confronto sicuramente interessante questo in programma, che potrà regalare tanto divertimento a tutti gli spettatori.

Dove vedere Warriors-Rockets in diretta TV e in streaming LIVE

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