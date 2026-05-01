La Championship inglese propone una sfida intrigante tra due squadre con ambizioni opposte: Watford-Coventry, in programma sabato 2 maggio alle ore 13:30. Il Watford, sedicesimo in classifica, è alla ricerca di punti per migliorare il proprio piazzamento e chiudere con tranquillità la stagione, mentre il Coventry, primo, vuole continuare la propria corsa in vetta e avvicinarsi sempre di più alla promozione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Javi Garcia, si presenta con un 4-4-2 equilibrato, cercando compattezza tra i reparti e rapidità nelle transizioni offensive. Chakvetadze e Kjerrumgaard guideranno l’attacco, con il supporto degli esterni pronti a creare occasioni.

Il Coventry, guidato da Frank Lampard, risponde con un 4-2-3-1 organizzato e offensivo, che punta su qualità e dinamismo tra le linee. Wright sarà il riferimento avanzato, supportato da Sakamoto, Rudoni e Mason-Clark, con l’obiettivo di mettere pressione costante alla difesa avversaria.

Le probabili formazioni di Watford-Coventry

Ci si attende una partita vivace, con il Watford che proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la capolista, mentre il Coventry cercherà di imporre il proprio ritmo e la qualità del gioco per portare a casa un risultato importante. In una sfida che può offrire spettacolo, la gestione dei momenti chiave e la precisione sotto porta saranno determinanti.

Watford (4-4-2): Selvik, Ngakia, Pollock, Alleyne, Bola, Ince, Kyprianou, Louza, Maamma, Chakvetadze, Kjerrumgaard. Allenatore: Javi Garcia

Coventry (4-2-3-1): Collins, van Ewijk, Thomas, Kitching, Da Silva, Grimes, Allen, Rudoni, Mason-Clark, Sakamoto, Wright. Allenatore: Frank Lampard

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