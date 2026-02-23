Dove vedere Watford-Ipswich in diretta TV e streaming gratis

Domani alle 20:45 in occasione della trentaquattresima giornata di Championship, scendono in campo Middlesbrough e Leicester al Rivierside Stadium. Testacoda che può regalare mille emozioni: per scoprire come non perdere questa partita, continua a leggere l’articolo.
Il momento delle due squadre—
Il Watford si presenta alla sfida al nono posto con 48 punti. Nonostante sia fuori dalla zona playoff, dista soltanto 3 punti dal Wrexham, al momento al sesto posto con 51 punti. Forte dell’ultima vittoria strappata, i padroni di casa sperano in una partita che li veda protagonisti del gioco.
L’Ipswich, però, gode di una situazione in classifica decisamente migliore. Con 54 punti, l’Ipswich è tra le principali candidate per strappare un pass verso la prossima Premier League, pur passando per i playoff dato che il primo ed il secondo posto sono orami cosa di Coventry e Middlesbrough. Nelle ultime tre partite, l’Ipswich ha vinto una sola partita, strappando un pareggio e perdendo l’ultima sfida contro il Wrexham.
Le probabili formazioni di Watford-Ipswich—
Il Watford si presenta alla sfida con il solito 4-5-1, con Kjerrumgaard in attacco. Gli ospiti rispondono invece con un 4-2-3-1 in cui il riferimento offensivo sarà Azon, coadiuvato da McAteer, Nunez e Clarke.
Watford (4-5-1): Selvik; Ngakia, Abankwah, Goglichidze, Mfuni; Louza, Mendy; Irankunda, Kaymebe, Chakvetadze; Kjerrumgaard
Ipswich Town (4-2-3-1): Walton; Furlong, O'Shea, Kipre, Davis; Matusiwa, Neil; McAteer, Nunez, Clarke; Azon
