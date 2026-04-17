Lo streaming gratis della gara Watford-Sheffield: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 09:46)

La Championship propone una sfida equilibrata tra due squadre a ridosso della zona playoff: Watford-Sheffield, in programma sabato 18 aprile alle ore 16:00. Il Watford, dodicesimo con 57 punti, cerca un successo per avvicinarsi alle posizioni che contano, mentre lo Sheffield, sedicesimo a quota 54 punti, punta a ottenere punti preziosi per risalire la classifica e rientrare nella corsa alla parte alta. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Watford, allenato da Javi Garcia, si presenta con un 4-4-2 equilibrato, pronto a sfruttare le corsie laterali e la presenza delle due punte in area. Chakvetadze e Kjerrumgaard guideranno l’attacco, con l’obiettivo di concretizzare le occasioni e portare punti importanti in chiave classifica.

Lo Sheffield, guidato da Chris Wilder, risponde con un 4-2-2-2 che punta su intensità e qualità tra le linee. O’Hare e Canon agiranno in posizione offensiva, supportati dalla dinamicità del centrocampo, cercando di mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 54 punti, gli ospiti cercano un risultato positivo per avvicinarsi alla zona playoff.

Le probabili formazioni di Watford-Sheffield — Ci si aspetta una gara aperta e combattuta, con il Watford pronto a fare la partita sfruttando il fattore campo e la spinta degli esterni, mentre lo Sheffield proverà a rispondere con ritmo e aggressività, cercando di colpire con inserimenti centrali e verticalizzazioni rapide. L’equilibrio tra le due squadre potrebbe rendere decisivi gli episodi.

Watford (4-4-2): Selvik, Ngakia, Pollock, Alleyne, Bola, Ince, Kyprianou, Louza, Maamma, Chakvetadze, Kjerrumgaard. Allenatore: Javi Garcia

Sheffield (4-2-2-2): Cooper, Seriki, Bindon, Tanganga, Burrows, Arblaster, Soumaré, Chong, O'Hare, Canon, Ings. Allenatore: Chris Wilder