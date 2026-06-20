La sfida di tennis tra Jordan Wendelken e Alexei Vukic è valida per il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Eastbourne e si gioca sabato 20 giugno alle ore 12:00. Un incontro interessante tra due giocatori che cercheranno di conquistare un posto nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo britannico sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Wendelken arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di sfruttare al massimo l’occasione e provare a sorprendere un avversario più esperto. Il suo approccio sarà quello di giocare con aggressività e intensità fin dai primi scambi.

Il Vukic, invece, è un giocatore con maggiore esperienza nel circuito ATP e dotato di un tennis molto solido. L’australiano cercherà di imporre il proprio ritmo grazie al servizio e alla continuità da fondo campo.

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Il momento dei due tennisti

Wendelken proverà a sorprendere con aggressività e ritmo alto.

Vukic cercherà invece di far valere esperienza e solidità per controllare la partita e avanzare nel torneo.

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