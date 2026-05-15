La Bundesliga propone una sfida dal pronostico sulla carta sbilanciato ma sempre ricca di spunti: Werder Brema-Borussia Dortmund, in programma sabato 16 maggio alle ore 15:30. I padroni di casa, quindicesimi a 32 punti, cercano punti salvezza, mentre il Borussia Dortmund, secondo a 70, vuole restare agganciato alla corsa di vertice. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO TEDESCO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Horst Steffen, si presenta con un 4-2-3-1 equilibrato, che punta su compattezza e ripartenze rapide. Topp sarà il riferimento offensivo, supportato da Schmid e Puertas tra le linee.

Il Borussia Dortmund, guidato da Niko Kovač, risponde con un 3-4-3 offensivo e dinamico, costruito per mantenere alta intensità e pressione. Adeyemi e Guirassy guideranno l’attacco, con qualità e profondità costante.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Borussia Dortmund

Ci si attende una gara con ritmi diversi: il Dortmund farà la partita, mentre il Werder cercherà di restare compatto e colpire in transizione. In sfide così, la differenza la fanno qualità individuale e gestione dei momenti chiave.

Werder Brema (4-2-3-1): Backhaus, Schmidt, Friedl, Coulibaly, Sugawara, Stage, Lynen, Grull, Schmid, Puertas, Topp. Allenatore: Horst Steffen

Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel, Schlotterbeck, Anton, Bensebaini, Svensson, Groß, Nmecha, Ryerson, Chukwuemeka, Adeyemi, Guirassy. Allenatore: Niko Kovač

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