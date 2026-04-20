Lo streaming gratis della gara West Bromwich Albion-Watford: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 20 aprile 2026 (modifica il 20 aprile 2026 | 09:12)

La Championship inglese propone una sfida delicata in chiave salvezza e metà classifica: West Bromwich Albion-Watford, in programma martedì 21 aprile alle ore 20:45. Il West Bromwich Albion, ventesimo con 49 punti, è chiamato a fare punti pesanti per allontanarsi dalle zone pericolose, mentre il Watford, quattordicesimo a quota 57 punti, cerca continuità per chiudere la stagione in una posizione più tranquilla. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il West Bromwich Albion, allenato da Ryan Mason, si presenta con un 4-4-2 compatto, pensato per dare equilibrio e solidità nelle due fasi. Johnston e Price guideranno l’attacco, con il supporto di un centrocampo chiamato a garantire copertura e inserimenti.

Il Watford, guidato da Javi Garcia, risponde con lo stesso modulo, puntando su maggiore qualità tra le linee e sulle giocate di Chakvetadze e Kjerrumgaard in fase offensiva. Con 57 punti, gli ospiti vogliono chiudere la stagione in crescita e con maggiore continuità di risultati.

Le probabili formazioni di West Bromwich Albion-Watford — Ci si attende una partita equilibrata e molto fisica, con il West Bromwich chiamato a fare la gara per uscire dalla zona bassa della classifica, mentre il Watford proverà a sfruttare maggiore serenità e qualità offensiva per colpire in transizione. La gestione dei duelli a centrocampo sarà probabilmente decisiva per indirizzare il match.

West Bromwich Albion (4-4-2): Griffiths, Campbell, Phillips, Mepham, Taylor, Junior, Molumby, Mowatt, Johnston, Price, Heggebo. Allenatore: Ryan Mason

Watford (4-4-2): Selvik, Ngakia, Pollock, Alleyne, Bola, Ince, Kyprianou, Louza, Maamma, Chakvetadze, Kjerrumgaard. Allenatore: Javi Garcia