Continua la League One in Inghilterra, che ci propone un palinsesto ricco di sfide equilibrate. Tra queste, spicca sabato 11 ottobre alle ore 16:00 il match Wigan-Wycombe, già decisivo per questa parte di stagione. Per i padroni di casa sarà importante cercare di raccogliere punti per restare quantomeno in zone tranquille della classifica, ma anche per gli ospiti questa gara può essere la svolta per tenere lontane le posizioni più basse.
Il match, in programma sabato 11 ottobre alle 16:00.
Il momento delle due squadre—
Il Wigan si presenta a questa sfida con 13 punti conquistati finora che valgono il quattordicesimo posto. Questo march casalingo rappresenta una ghiotta opportunità per conquistare tre punti e continuare a muovere la classifica, anche se dall'altro lato ci sarà un Wycombe affamato di punti: per gli ospiti i soli 9 punti in classifica che valgono il ventesimo posto per ora non sono abbastanza, anche se c'è ancora tutto il tempo per recuperare.
Le probabili formazioni di Wigan-Wycombe—
Wigan (5-4-1): Tickle, Robinson, Kerr, Aimson, Sessegnon, Rodrigues, Cooper, Weir, Smith, Murray, Saydee. Allenatore: Ryan Lowe
Wycombe (3-5-2): Norris, Grimmer, Taylor, Allen, Back, Mullins, Leahy, Henderson, Harvie, Bell, Woodrow. Allenatore: Michael Duff
