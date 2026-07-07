Martedì 7 luglio, con inizio alle ore 15:30 italiane, il Campo Centrale di Wimbledon ospita uno dei quarti di finale più attesi del torneo: Novak Djokovic sfida Felix Auger-Aliassime con in palio un posto in semifinale, dove il vincitore potrebbe incrociare Jannik Sinner. Da una parte l'esperienza e la straordinaria tradizione del fuoriclasse serbo sull'erba londinese, dall'altra la potenza e il talento del canadese, deciso a raggiungere per la prima volta la semifinale ai Championships.

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La sfida tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic, valida per i quarti di finale di Wimbledon 2026, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, con copertura disponibile anche in streaming attraverso Sky Go e NOW.

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Il momento di Auger-Aliassime

Il canadese sta disputando un torneo di altissimo livello e ha confermato tutto il suo valore anche negli ottavi di finale, dove ha avuto la meglio su Alejandro Davidovich Fokina al termine di una battaglia risolta soltanto al quinto set. Un successo che gli ha permesso di conquistare il primo quarto di finale della carriera a Wimbledon, dimostrando solidità mentale e grande qualità nei momenti decisivi.

Auger-Aliassime può contare su uno dei servizi più incisivi del circuito e su un tennis molto aggressivo, caratteristiche che sull'erba possono fare la differenza. Il dubbio principale riguarda però il dispendio di energie accumulato nell'ultimo incontro, decisamente più lungo rispetto a quello affrontato dal suo prossimo avversario.

LONDRA, INGHILTERRA - 5 LUGLIO: Felix Auger-Aliassime del Canada esulta dopo la vittoria contro Alejandro Davidovich Fokina della Spagna durante il match degli ottavi di finale del singolare maschile, nel settimo giorno dei Championships di Wimbledon 2026, all'All England Lawn Tennis and Croquet Club, il 5 luglio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Matthias Hangst/Getty Images)

Il momento di Djokovic

Novak Djokovic continua la sua rincorsa all'ennesimo titolo di Wimbledon con la consueta autorevolezza. Il campione serbo ha superato senza particolari difficoltà Wu, Tsitsipas, Rinderknech e Safiullin, confermando ancora una volta tutta la sua efficacia sull'erba dell'All England Club.

Sette volte campione a Londra, Djokovic sa come gestire le partite che contano e nei quarti di finale proverà a sfruttare tutta la sua esperienza. Il servizio, la risposta e la straordinaria capacità di leggere gli scambi restano le sue armi principali in una sfida che potrebbe aprirgli la strada verso un'altra semifinale Slam.

I precedenti

Djokovic conduce il bilancio degli scontri diretti per 2-1. I confronti disputati hanno sempre regalato partite molto combattute, ma il serbo è riuscito più spesso a far valere la propria esperienza nei momenti decisivi.

Cosa aspettarsi dalla sfida tra Aliassime-Djokovic

Ci si attende una partita di alto livello tecnico. Auger-Aliassime proverà ad accorciare gli scambi affidandosi al servizio e al diritto, cercando di togliere ritmo al serbo. Djokovic, invece, punterà sulla sua straordinaria capacità di risposta e sulla gestione dei punti importanti, costringendo il canadese a giocare un colpo in più.

L'equilibrio potrebbe reggere soprattutto nelle prime fasi del match, ma sulla lunga distanza l'esperienza del sette volte campione di Wimbledon potrebbe fare la differenza.

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