Nel secondo turno di Wimbledon 2026, Belinda Bencic e Wang Xinyu si affrontano in una sfida che si preannuncia decisamente più impegnativa rispetto all’esordio. La svizzera ha iniziato il suo percorso sull’erba direttamente sull’All England Club con una vittoria convincente, mentre la tennista cinese arriva al match forte di un’ottima preparazione sui campi verdi e di una condizione in crescita.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta TV e streaming, con i dettagli sui canali che trasmetteranno l’incontro e sulle piattaforme disponibili. Inoltre, analizzeremo lo stato di forma delle due protagoniste, i precedenti e cosa aspettarsi da una sfida che promette un livello decisamente più alto rispetto al primo turno.

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Dove vedere Bencic-Wang in diretta TV e streaming ufficiale

Anche questa sfida del secondo turno di Wimbledon sarà trasmessa da Sky, che detiene i diritti televisivi del torneo. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta televisiva oppure in streaming attraverso i servizi ufficiali della piattaforma, disponibili su smartphone, tablet, PC, smart TV e dispositivi compatibili.

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Il momento di forma delle due tenniste

Belinda Bencic ha debuttato sull’erba direttamente a Wimbledon e lo ha fatto nel migliore dei modi, mostrando subito una condizione brillante. La svizzera ha superato con grande autorità la padrona di casa Miku Stojsavljevic, in una partita a senso unico che ha confermato la sua solidità e la capacità di adattarsi rapidamente alla superficie.

Wang Xinyu, invece, arriva al secondo turno dopo aver mostrato segnali molto positivi nella fase di avvicinamento al torneo. La tennista cinese ha evidenziato un buon stato di forma sui campi in erba e si presenta a questo appuntamento con maggiore consapevolezza rispetto al passato, pronta a mettere in difficoltà una delle giocatrici più esperte del tabellone.

I precedenti

Tra Belinda Bencic e Wang Xinyu ci sono due precedenti ufficiali e in entrambe le occasioni ha avuto la meglio la tennista svizzera.

Un dato che pesa almeno a livello psicologico, anche se le condizioni attuali e la crescita recente della giocatrice cinese potrebbero rendere il confronto molto più equilibrato rispetto al passato.

Il tabellone di Wimbledon

Il secondo turno di Wimbledon rappresenta un momento chiave del torneo, soprattutto quando il livello degli avversari si alza in modo significativo rispetto all’esordio. L’erba londinese continua a essere una superficie che premia adattamento rapido, lucidità nei momenti decisivi e capacità di gestione della pressione.

Per Bencic si tratta di un test importante per confermare le buone sensazioni del debutto e proseguire il proprio cammino nel torneo. Wang, invece, cercherà di sfruttare il miglioramento mostrato nelle ultime settimane per provare a ribaltare i pronostici.

Cosa aspettarsi dalla partita

La sfida si preannuncia più equilibrata rispetto al primo turno per entrambe. Bencic parte con il vantaggio dei precedenti e di una maggiore esperienza nei match di alto livello, ma Wang Xinyu ha dimostrato di essere in crescita e potrebbe mettere in difficoltà la svizzera soprattutto se riuscirà a mantenere continuità al servizio.

Il match potrebbe svilupparsi su scambi rapidi e su pochi margini, con i turni di battuta destinati a pesare in modo decisivo. La pressione del contesto e la qualità della risposta saranno elementi chiave per determinare l’andamento della sfida.

Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del tennis e delle principali competizioni internazionali è possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell’articolo. Il contenuto ha finalità informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati è regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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