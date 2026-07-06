Lunedì 6 luglio, alle ore 13:30 italiane, Marie Bouzkova ed Elise Mertens si sfideranno negli ottavi di finale del torneo femminile di Wimbledon 2026. In palio c'è un posto tra le migliori otto dello Slam londinese, con due giocatrici che arrivano all'appuntamento dopo aver superato avversarie di alto livello e che sembrano attraversare un buon momento di fiducia. Il pronostico appare particolarmente equilibrato e lascia presagire una sfida aperta fino all'ultimo punto. Per scoprire dove vedere la partita in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Sia Bouzkova che Mertens hanno costruito il proprio percorso con prestazioni convincenti. La tennista ceca sogna di raggiungere per la seconda volta i quarti di finale a Wimbledon, mentre la belga proverà finalmente a sfatare un tabù che finora le ha sempre impedito di superare gli ottavi sui prati londinesi.

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Dove vedere Bouzkova-Mertens in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma delle due tenniste

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Marie Bouzkova si presenta a questo appuntamento forte di una delle vittorie più significative della sua stagione. Nel terzo turno ha infatti superato Liudmilla Samsonova al termine di una battaglia durata tre set, imponendosi per 4-6, 7-5, 6-4 dopo aver annullato numerose palle break nei momenti più delicati dell'incontro. La ceca ha dimostrato grande solidità mentale, riuscendo a ribaltare una partita che sembrava complicarsi dopo il primo set e difendendosi con enorme efficacia nei game decisivi. Anche Elise Mertens arriva agli ottavi con rinnovata fiducia. La belga ha firmato una delle sorprese più importanti del torneo eliminando la numero due del seeding ed ex campionessa Elena Rybakina con un netto 7-6, 6-1. Si tratta della sua prima vittoria contro una giocatrice tra le prime due del ranking mondiale e soltanto della seconda ottenuta nei confronti diretti con la kazaka.

I precedenti sorridono leggermente a Bouzkova, avanti 2-1 negli scontri diretti. L'ultimo confronto, però, è stato vinto con autorità da Mertens a Dubai proprio in questa stagione. Quella di Wimbledon sarà la loro prima sfida sull'erba e anche il primo confronto in un torneo dello Slam.

Il tabellone di Wimbledon

Cosa aspettarsi dalla partita

Il tabellone metterà di fronte alla vincitrice di questa partita chi supererà il round tra Keys e Noskova.

Le premesse sono quelle di una partita estremamente equilibrata. Bouzkova sembra arrivare leggermente più in fiducia grazie ai risultati ottenuti nelle ultime settimane e ha già dimostrato in passato di sapersi esprimere ad alti livelli sull'erba di Wimbledon. La sua capacità di difendere e allungare gli scambi potrebbe rappresentare un fattore importante contro una giocatrice come Mertens.

Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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