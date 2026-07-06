Lunedì 6 luglio, alle ore 14:00 italiane, Alex de Minaur e Flavio Cobolli si sfideranno negli ottavi di finale di Wimbledon 2026, con in palio un posto tra i migliori otto del torneo. Si tratta di una delle sfide più interessanti del programma di giornata, con l'australiano che parte leggermente favorito grazie al ranking e all'ottimo rendimento mostrato sull'erba, mentre l'azzurro proverà a confermare il grande carattere già dimostrato nei primi turni dello Slam londinese. Per scoprire dove vedere la partita in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Dove vedere De Minaur-Cobolli in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma dei due tennisti

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Alex de Minaur ha saputo sfruttare nel migliore dei modi un sorteggio favorevole, superando Roman Andres Burruchaga, Adrian Mannarino e Zachary Svajda e conquistando gli ottavi di finale concedendo appena un set. L'australiano ha così eguagliato il risultato ottenuto nella scorsa edizione del torneo e ora punta a migliorarsi, cercando di raggiungere per la seconda volta in carriera i quarti di finale di Wimbledon. Il circuito rappresenta però l'occasione ideale per fare un ulteriore salto di qualità, anche perché il tabellone gli offre una concreta possibilità di spingersi fino alle fasi più avanzate del torneo.

Flavio Cobolli, invece, continua a vivere una stagione fatta di alti e bassi. Se da una parte non sono mancate eliminazioni premature, dall'altra l'italiano ha dimostrato più volte di possedere carattere e qualità per competere ai massimi livelli. Lo aveva già evidenziato al Roland Garros, dove era riuscito a reagire dopo un avvio complicato, e lo ha confermato anche nel terzo turno di Wimbledon contro Karen Khachanov. Dopo aver incassato un pesantissimo 6-0 nel primo set e aver richiesto l'intervento del fisioterapista durante l'incontro, Cobolli ha trovato la forza di rimontare e vincere una durissima battaglia al quinto set.

Il tabellone di Wimbledon

Cosa aspettarsi dalla partita

Wimbledon arriva sempre di più nel momento clou. Chi riuscirà a vincere questa partita compirà un altro passo importante verso la finale: il vincitore del confronto tra De Minaur e Cobolli affronterà il vincente della sfida tra. L'australiano sta giocando un torneo molto solido, si muove con grande efficacia sull'erba e ha speso decisamente meno energie rispetto al suo avversario nelle prime tre partite. L'italiano, però, ha già dimostrato di non arrendersi facilmente. Il successo ottenuto controha evidenziato tutta la sua determinazione e la capacità di restare in partita anche nei momenti più complicati.

Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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