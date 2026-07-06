Domenica 6 luglio, alle ore 14:00 italiane, Grigor Dimitrov e Arthur Fery si affronteranno negli ottavi di finale di Wimbledon 2026. In palio c'è un posto nei quarti di finale dello Slam londinese, un traguardo che rappresenterebbe una conferma per il bulgaro e un risultato storico per il giovane britannico. Dimitrov arriva all'appuntamento dopo aver ritrovato fiducia proprio sull'erba, mentre Fery vuole continuare a sorprendere davanti al pubblico di casa dopo il miglior torneo della sua carriera. Per scoprire dove vedere il match in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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I due non si sono mai affrontati in carriera e si presentano all'incontro con percorsi molto diversi alle spalle. Da una parte c'è l'esperienza di Dimitrov, ex numero 3 del mondo e profondo conoscitore dei prati londinesi; dall'altra l'entusiasmo di Fery, protagonista di una splendida cavalcata che gli consentirà di entrare per la prima volta nella top 100 del ranking ATP.

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Dove vedere Dimitrov-Fery in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma dei due tennisti

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Grigor Dimitrov arriva agli ottavi dopo aver completamente ribaltato una stagione che sembrava compromessa. Nei primi mesi del 2026 il bulgaro aveva raccolto appena due vittorie nelle prime quindici partite disputate, attraversando un lunghissimo periodo negativo aggravato anche dai continui problemi fisici. Con l'inizio della stagione sull'erba, però, è cambiato tutto. Dimitrov ha ritrovato fiducia prima con i quarti di finale al Challenger di Dublino, poi con un altro ottimo risultato a Maiorca. Arthur Fery, invece, è una delle grandi sorprese di questa edizione di Wimbledon. Il britannico ha dovuto stringere i denti per superare alcuni problemi fisici accusati sia al secondo sia al terzo turno, ma è comunque riuscito a conquistare due successi di grande valore contro Otto Virtanen e Zizou Bergs, fresco vincitore del torneo di Eastbourne.

Quello di Wimbledon sarà il primo confronto ufficiale tra Dimitrov e Fery. Le statistiche sorridono al bulgaro, che in passato ha conquistato il titolo junior ai Championships e ha raggiunto la semifinale nel 2014, mentre le ultime tre partecipazioni si sono concluse tutte agli ottavi di finale.

Il tabellone di Wimbledon

Cosa aspettarsi dalla partita

Wimbledon arriva sempre di più nel momento clou. Chi riuscirà a vincere questa partita compirà un altro passo importante verso la finale: il vincitore del confronto tra Fery e Dimitrov affronterà il vincente della sfida traSulla carta Grigor Dimitrov parte favorito grazie alla maggiore esperienza e alla qualità dimostrata nei grandi tornei. Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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