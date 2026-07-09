La prima semifinale maschile di Wimbledon 2026 vedrà di fronte Arthur Fery e Alexander Zverev. L'incontro è in programma venerdì 10 luglio alle ore 14:30 italiane e mette in palio un posto nella finalissima dello Slam londinese. Da una parte la grande sorpresa del torneo, protagonista di una cavalcata straordinaria davanti al pubblico di casa; dall'altra il recente campione del Roland Garros, che vuole completare un percorso fin qui molto convincente e conquistare la sua prima finale ai Championships. Per scoprire dove vedere il match in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Dove vedere Fery-Zverev in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma dei due tennisti

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Arthur Fery è senza dubbio la rivelazione di questa edizione di Wimbledon. Dopo aver perso il primo set all'esordio contro Damir Dzumhur, il britannico ha cambiato completamente marcia, infilando una serie di prestazioni che lo hanno portato fino alle semifinali. Nel suo percorso ha eliminato avversari di grande valore come Otto Virtanen, Zizou Bergs, Grigor Dimitrov e, nei quarti di finale, Flavio Cobolli, finalista del Roland Garros soltanto poche settimane fa.

Il suo torneo ha già scritto una pagina importante di storia. Fery è infatti il primo britannico a raggiungere la semifinale di Wimbledon dai tempi di Cameron Norrie nel 2022 e il primo giocatore in tabellone grazie a una wild card ad arrivare così lontano dai Championships dopo la leggendaria impresa di Goran Ivanisevic nel 2001.

Alexander Zverev arriva invece alla semifinale forte di un momento estremamente positivo. Dopo aver conquistato il primo titolo Slam della carriera al Roland Garros, il tedesco continua a sfruttare un tabellone favorevole anche a Wimbledon, dove finora è riuscito ad avanzare senza affrontare avversari appartenenti all'élite del circuito. Un percorso che gli ha permesso di gestire al meglio le energie e di presentarsi in ottime condizioni a un appuntamento così importante.

Cosa aspettarsi dalla partita

Sulla carta Alexander Zverev parte nettamente favorito. Il tedesco possiede maggiore esperienza nelle fasi finali degli Slam, ha già dimostrato di saper gestire la pressione dei grandi appuntamenti e arriva alla semifinale con un importante vantaggio sotto il profilo dell'esperienza.

Arthur Fery, però, ha già dimostrato durante questo Wimbledon di non soffrire il peso del palcoscenico. Spinto dal pubblico britannico, giocherà con entusiasmo e senza particolari pressioni, caratteristiche che lo hanno reso uno degli avversari più pericolosi del torneo.

Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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