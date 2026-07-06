Lunedì 6 luglio, alle ore 17:30 italiane, Taylor Fritz e Alexander Bublik si affronteranno negli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Il vincitore conquisterà un posto tra i migliori otto del torneo in una sfida che promette spettacolo, vista la presenza di due giocatori che fanno del servizio e del gioco offensivo le loro armi principali. L'americano parte con i favori del pronostico grazie agli ottimi risultati ottenuti sull'erba negli ultimi anni, ma il kazako ha già dimostrato di poter essere un avversario estremamente insidioso quando riesce a esprimere il suo miglior tennis. Per scoprire dove vedere il match in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Entrambi arrivano alla seconda settimana con fiducia. Fritz ha confermato il suo eccellente feeling con i prati londinesi, mentre Bublik sembra aver ritrovato continuità proprio nel torneo più importante della stagione sull'erba. Le caratteristiche dei due lasciano immaginare una partita ricca di servizi vincenti e game molto combattuti.

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Dove vedere Fritz-Bublik in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma dei due tennisti

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Taylor Fritz ha disputato una prima settimana praticamente perfetta. Il tennista statunitense ha concesso un solo set nelle prime tre partite, perso contro Lorenzo Sonego al terzo turno, dimostrando ancora una volta di trovarsi perfettamente a suo agio sull'erba di Wimbledon. Alexander Bublik, invece, arriva agli ottavi dopo aver reagito nel migliore dei modi a un periodo non semplicissimo. Il kazako non era riuscito a difendere il titolo conquistato ad Halle, ma a Wimbledon ha ritrovato immediatamente fiducia e qualità, tornando nella seconda settimana dopo l'eliminazione al primo turno dello scorso anno.

I precedenti raccontano di una rivalità molto equilibrata, con quattro vittorie per parte negli otto confronti disputati. Sull'erba, però, il bilancio sorride nettamente a Fritz, che ha vinto entrambi gli incroci giocati su questa superficie senza concedere nemmeno un set. Per Bublik questa rappresenta anche una grande occasione per migliorare il suo miglior risultato ai Championships, visto che non è mai riuscito a spingersi oltre gli ottavi di finale, mentre il suo unico quarto di finale Slam resta quello raggiunto al Roland Garros dello scorso anno.

Cosa aspettarsi dalla partita

Fritz parte con un leggero vantaggio grazie alla maggiore continuità mostrata negli Slam e agli ottimi risultati ottenuti sull'erba negli ultimi anni. L'americano sembra attraversare un momento di forma eccellente e conosce bene le dinamiche delle fasi finali di Wimbledon. Bublik, però, ha dimostrato di essere completamente concentrato in questa edizione del torneo e, quando riesce a mantenere alta l'intensità per tutta la partita, è uno degli avversari più imprevedibili del circuito.

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