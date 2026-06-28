Lunedì 29 giugno, non prima delle ore 12:00 italiane, Stefanos Tsitsipas e Hugo Gaston si affronteranno nel primo turno di Wimbledon 2026, in una sfida che potrebbe rappresentare un crocevia importante soprattutto per il tennista greco. L'ex numero 3 del mondo è chiamato a riscattare un periodo particolarmente complicato della sua carriera e cercherà di iniziare nel migliore dei modi il percorso sui prati londinesi. Dall'altra parte della rete ci sarà un avversario insidioso come il francese, reduce da un ottimo cammino nelle qualificazioni e determinato a sfruttare l'entusiasmo accumulato negli ultimi giorni.

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Per Tsitsipas si tratta di un appuntamento fondamentale, considerando i risultati deludenti raccolti negli ultimi mesi e un ranking in costante discesa. Gaston, invece, arriva a Wimbledon con meno pressioni e con la consapevolezza di aver conquistato sul campo l'accesso al tabellone principale.

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Il momento di forma dei due tennisti

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Hugo Gaston si presenta a Wimbledon dopo aver superato brillantemente il tabellone di qualificazione. Il francese non è riuscito ad accedere direttamente allo Slam londinese a causa del recente calo in classifica, ma ha conquistato il pass grazie a tre vittorie convincenti contro avversari ampiamente alla sua portata, tra cui Federico Cinà e Moez Echargui. Un risultato tutt'altro che scontato per un giocatore che, in carriera, non ha mai ottenuto grandi risultati sull'erba e che aveva disputato un solo torneo di preparazione sulla superficie, uscendo subito al primo turno.

Il momento di Stefanos Tsitsipas continua invece a essere piuttosto delicato. Il greco sta vivendo una delle fasi più difficili della propria carriera, con numerose eliminazioni premature e una classifica che continua a peggiorare. Anche la stagione sull'erba non è iniziata nel migliore dei modi: nel suo unico torneo ufficiale disputato a Maiorca è stato eliminato all'esordio da Ignacio Buse in due set. Qualche segnale positivo è però arrivato nelle esibizioni del Boodles Tennis Challenge, dove ha conquistato due vittorie contro Dino Prizmic e Luciano Darderi, ritrovando almeno un po' di fiducia in vista di Wimbledon. I precedenti sorridono a Tsitsipas, avanti 1-0 negli scontri diretti.

Il tabellone di Wimbledon

Cosa aspettarsi dalla partita

Siamo soltanto all'inizio del circuito più iconico che regala il panorama tennistico internazionale. Per tutti gli scontri interessanti che possono potenzialmente esserci, ci aspettiamo un torneo davvero emozionante. Questa parte del tabellone infatti è particolarmente intensa, non solo perchè questa sfida è già una delle più intriganti ma anche perché chi vincerà affronterà il vincitore del confronto traSulla carta Stefanosparte con i, ma il suo stato di forma invita alla prudenza. Le difficoltà mostrate negli ultimi mesi e il rendimento storicamente altalenante sull'erba rendono questo esordio meno scontato di quanto suggerisca il ranking.

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