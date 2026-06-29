Non perdere Jacquet-Gaubas: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
È iniziato il principale evento tennistico della stagione su erba: Wimbledon 2026. Kiryian Jacquet e Vilius Gaubas inaugurano il tabellone principale con la sfida del primo turno. Il match mette di fronte due giocatori che arrivano dal percorso delle qualificazioni e che conoscono bene le insidie del manto erboso londinese, elemento che potrebbe influenzare in modo decisivo l’andamento della partita.
In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta TV e streaming, con i dettagli sui canali che trasmetteranno l’incontro e sulle piattaforme disponibili. Inoltre, analizzeremo lo stato di forma dei due protagonisti, i precedenti e cosa aspettarsi da una sfida che, almeno sulla carta, potrebbe svilupparsi in tempi relativamente brevi.
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Dove vedere Jacquet-Gaubas in diretta TV e streaming ufficiale
Anche questa sfida del primo turno di Wimbledon sarà trasmessa da Sky, che detiene i diritti televisivi del torneo. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta televisiva oppure in streaming attraverso i servizi ufficiali della piattaforma, disponibili su smartphone, tablet, PC, smart TV e dispositivi compatibili.
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Il momento di forma dei due tennisti
Kiryian Jacquet arriva a Wimbledon dopo aver superato con successo le qualificazioni, dimostrando una buona adattabilità al gioco sull’erba. Il tennista francese ha già mostrato in più occasioni di sapersi destreggiare su superfici veloci e si presenta a questo appuntamento con una discreta fiducia nei propri mezzi.
Vilius Gaubas, anch’egli proveniente dal tabellone cadetto, ha costruito il suo percorso recente proprio attraverso le qualificazioni, mettendo in evidenza una buona solidità di base e una crescente confidenza con il manto erboso. La sua presenza nel main draw rappresenta già un risultato importante, ma l’obiettivo sarà quello di provare a superare il primo turno.
I precedenti
Tra Kiryian Jacquet e Vilius Gaubas ci sono due precedenti ufficiali. Entrambi gli incontri hanno visto il successo di Jacquet, che si è imposto in entrambe le occasioni.
Gli scontri diretti si sono disputati nello stesso torneo, ma non risultano particolarmente indicativi per l’attuale contesto, considerando il percorso di crescita recente di entrambi i giocatori e le condizioni diverse rispetto al passato.
Il tabellone di Wimbledon
Il primo turno di Wimbledon rappresenta sempre un banco di prova importante, soprattutto per chi arriva dalle qualificazioni. L’adattamento al ritmo del main draw e alla pressione dello Slam è spesso decisivo per determinare l’esito del match.
In questo caso, la sfida tra Jacquet e Gaubas potrebbe risultare particolarmente rapida, anche in base ai risultati recenti dei due tennisti, che non sempre sono abituati a lunghi scambi sull’erba.
Cosa aspettarsi dalla partita
La partita si presenta equilibrata nei primi game, ma con una possibile tendenza a favore di Jacquet grazie ai precedenti e alla maggiore efficacia già dimostrata negli scontri diretti.
Gaubas cercherà di sfruttare il ritmo delle qualificazioni per sorprendere l’avversario, mentre Jacquet proverà a imporre da subito la propria esperienza nei confronti diretti già vinti.
Le caratteristiche dei due giocatori e la superficie rendono probabile una sfida decisa soprattutto dai turni di servizio, con pochi scambi prolungati e grande importanza dei momenti chiave.
Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del tennis e delle principali competizioni internazionali è possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell’articolo. Il contenuto ha finalità informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati è regolato dai rispettivi termini e condizioni.
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