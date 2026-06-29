È iniziato il principale evento tennistico della stagione su erba: Wimbledon 2026. Kiryian Jacquet e Vilius Gaubas inaugurano il tabellone principale con la sfida del primo turno. Il match mette di fronte due giocatori che arrivano dal percorso delle qualificazioni e che conoscono bene le insidie del manto erboso londinese, elemento che potrebbe influenzare in modo decisivo l’andamento della partita.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta TV e streaming, con i dettagli sui canali che trasmetteranno l’incontro e sulle piattaforme disponibili. Inoltre, analizzeremo lo stato di forma dei due protagonisti, i precedenti e cosa aspettarsi da una sfida che, almeno sulla carta, potrebbe svilupparsi in tempi relativamente brevi.

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Dove vedere Jacquet-Gaubas in diretta TV e streaming ufficiale

Anche questa sfida del primo turno di Wimbledon sarà trasmessa da Sky, che detiene i diritti televisivi del torneo. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta televisiva oppure in streaming attraverso i servizi ufficiali della piattaforma, disponibili su smartphone, tablet, PC, smart TV e dispositivi compatibili.

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