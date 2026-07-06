Lunedì 6 luglio, alle ore 16:00 italiane, Madison Keys e Linda Noskova si affronteranno negli ottavi di finale del torneo femminile di Wimbledon 2026. In palio c'è un posto tra le migliori otto del terzo Slam della stagione, con due giocatrici che arrivano all'appuntamento in grande fiducia dopo un ottimo rendimento sull'erba nelle ultime settimane. L'americana parte leggermente favorita grazie all'esperienza maturata nei grandi tornei, ma la giovane ceca ha già dimostrato di poter competere ad altissimi livelli su questa superficie. Per scoprire dove vedere la partita in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Dove vedere Keys-Noskova in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma delle due tenniste

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Madison Keys sta attraversando un eccellente periodo di forma. L'americana ha conquistato il titolo a Eastbourne per la terza volta in carriera e si è presentata a Wimbledon con una striscia aperta di otto vittorie consecutive sui prati britannici. nche Linda Noskova arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo. La tennista ceca ha dovuto lottare fino all'ultimo punto nel terzo turno contro Sorana Cirstea, riuscendo ad annullare un match point prima di imporsi al tie-break del terzo set. Una vittoria particolarmente significativa, considerando che aveva perso tutti e tre i precedenti stagionali contro la romena.

La stagione sull'erba di Noskova è stata fin qui estremamente positiva. Prima di Londra aveva conquistato il titolo WTA 500 di Berlino, battendo in finale Jessica Pegula, e anche a Wimbledon ha confermato il proprio feeling con la superficie eliminando Ella Seidel e Camila Osorio nei primi due turni.

Cosa aspettarsi dalla partita

La sfida si preannuncia molto equilibrata e potrebbe essere una delle più interessanti dell'intero programma femminile. Madison Keys parte con un leggero vantaggio grazie alla maggiore esperienza nei grandi appuntamenti e all'ottimo momento di forma, confermato dal successo di Eastbourne e dal percorso costruito finora a Wimbledon. Noskova, però, ha dimostrato di essere ormai una delle giocatrici più pericolose sull'erba. Il titolo conquistato a Berlino e la rimonta contro Cirstea hanno aumentato ulteriormente la sua fiducia, rendendola un'avversaria capace di mettere in difficoltà chiunque.

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