Lunedì 6 luglio, alle ore 18:00 italiane, Jiri Lehecka e Alexander Zverev si affronteranno negli ottavi di finale di Wimbledon 2026, in una delle sfide più interessanti della seconda settimana dello Slam londinese. In palio c'è un posto nei quarti di finale, un traguardo particolarmente importante per entrambi: il ceco vuole confermare il proprio definitivo salto di qualità nel circuito, mentre il tedesco punta a raggiungere per la prima volta in carriera i quarti di finale sui prati di Church Road. Per scoprire dove vedere il match in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Entrambi hanno superato i primi tre turni con autorevolezza, concedendo appena un set complessivamente. Se Zverev arriva forte del recente trionfo al Roland Garros e della sua esperienza nei grandi tornei, Lehecka sembra attraversare uno dei momenti migliori della stagione, soprattutto dal punto di vista atletico. Le premesse sono quindi quelle di una sfida equilibrata, nella quale i dettagli potrebbero fare la differenza.

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Dove vedere Lehecka-Zverev in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma dei due tennisti

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Jiri Lehecka ha gestito in maniera impeccabile la prima settimana di Wimbledon. Il ceco ha eliminato Alexei Popyrin, Alex Molcan e Jaume Munar lasciando per strada un solo set e dando spesso la sensazione di avere il pieno controllo degli incontri. Ancora più significativo è il modo in cui sono arrivate le sue vittorie: nei set conquistati non ha mai concesso più di quattro giochi agli avversari, segnale di una condizione fisica e mentale decisamente brillante.

Alexander Zverev, dal canto suo, continua il momento positivo iniziato con la conquista del Roland Garros, il primo titolo Slam della sua carriera. Anche a Wimbledon il tedesco ha approfittato di un tabellone favorevole, superando Alexander Blockx, Valentin Royer e Marcos Giron con grande solidità e cedendo un solo set. Pur senza esprimere il suo miglior tennis, ha dato l'impressione di saper gestire ogni partita con grande maturità, confermando tutta la fiducia accumulata negli ultimi mesi.

Gli scontri diretti raccontano di un perfetto equilibrio. I due si sono affrontati due volte nel circuito ATP nel 2023 e il bilancio è di una vittoria per parte. Esiste anche un precedente sull'erba, disputato nell'esibizione di Hurlingham nello stesso anno, vinto da Zverev al termine di tre set.

Cosa aspettarsi dalla partita

Quella tra Lehecka e Zverev si preannuncia come. Il tedesco parte leggermente favorito grazie alla maggiore esperienza nei grandi appuntamenti e alla fiducia derivante dal recente successo al Roland Garros, ma il ceco ha dimostrato in questa prima settimana di essere in una condizione atletica eccellente e di poter mettere in difficoltà chiunque.

Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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