Il sorteggio del primo turno di Wimbledon 2026 ha consegnato a Flavio Cobolli un debutto sulla carta favorevole contro Mariano Navone. L’azzurro esordirà sull’erba dell’All England Club contro un avversario specialista della terra battuta, in un incrocio che potrebbe rappresentare un’occasione importante per partire con il piede giusto nello Slam londinese.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per seguire la partita in diretta TV e streaming, con i dettagli sui canali che trasmetteranno l’incontro e sulle piattaforme disponibili. Inoltre, analizzeremo lo stato di forma dei due protagonisti, i precedenti e cosa aspettarsi da una sfida che, almeno sulla carta, sembra favorire il tennista italiano ma non va sottovalutata.

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Anche questa sfida del primo turno di Wimbledon sarà trasmessa da Sky, che detiene i diritti televisivi del torneo. Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta televisiva oppure in streaming attraverso i servizi ufficiali della piattaforma, disponibili su smartphone, tablet, PC, smart TV e dispositivi compatibili.

Il momento di forma dei due tennisti

Flavio Cobolli arriva a Wimbledon dopo un percorso di crescita importante nell’ultimo anno, che lo ha visto consolidarsi nel circuito maggiore e ottenere risultati di rilievo. Il tennista romano ha alzato il livello della propria continuità e si presenta a questo Slam con la consapevolezza di poter competere stabilmente ad alti livelli. L’erba resta una superficie particolare, ma il suo tennis aggressivo può adattarsi se interpretato con la giusta intensità.

Mariano Navone, invece, arriva a Londra con caratteristiche completamente diverse. L’argentino ha costruito gran parte della propria carriera sulla terra battuta e soffre maggiormente il passaggio all’erba, superficie sulla quale il suo rendimento tende a calare. La sua solidità negli scambi lunghi potrebbe essere meno incisiva su un campo veloce come quello di Wimbledon.

I precedenti

Tra Flavio Cobolli e Mariano Navone esiste un solo precedente ufficiale nel circuito maggiore. Il successo è andato al tennista italiano, che si è imposto nella sfida disputata nel 2024 ad Umago.

Un dato che non è decisivo, ma che contribuisce a delineare un leggero vantaggio psicologico per Cobolli in vista del debutto londinese.

Il tabellone di Wimbledon

Il primo turno di Wimbledon rappresenta sempre un banco di prova delicato, soprattutto per chi deve adattarsi rapidamente a una superficie complessa come l’erba. Per Cobolli si tratta di un’occasione importante per iniziare con fiducia il torneo e confermare i progressi mostrati nell’ultimo anno.

Navone, dal canto suo, proverà a sfruttare la propria esperienza nei match combattuti per mettere in difficoltà l’azzurro, pur partendo da una situazione meno favorevole sul piano tecnico e della superficie.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il match vede Cobolli partire con i favori del pronostico, grazie a un gioco più adatto all’erba e a una maggiore efficacia già dimostrata nel confronto diretto. L’azzurro cercherà di prendere subito in mano l’iniziativa, sfruttando il servizio e la spinta da fondo campo.

Navone proverà invece a prolungare gli scambi e a portare la partita su ritmi più fisici, nella speranza di spezzare la fluidità del gioco dell’italiano. Tuttavia, la superficie potrebbe limitare questo tipo di strategia.

Le differenze tecniche e la natura del campo fanno pensare a una sfida in cui Cobolli dovrà essere bravo a gestire la pressione del debutto, mentre Navone cercherà di sfruttare ogni minima occasione concessa.

Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del tennis e delle principali competizioni internazionali è possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell’articolo. Il contenuto ha finalità informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati è regolato dai rispettivi termini e condizioni.