Tra i quarti di finale più attesi del torneo femminile di Wimbledon 2026 c'è sicuramente quello tra Naomi Osaka e Karolina Muchova, in programma martedì 7 luglio alle ore 16:00 italiane. Le due tenniste tornano ad affrontarsi a pochi giorni dalla finale di Bad Homburg, conclusasi anzitempo a causa del ritiro della giapponese per un problema al piede. Questa volta la posta in palio è decisamente più alta: un posto in semifinale nello Slam più prestigioso della stagione. Per scoprire dove vedere il match in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Dove vedere Osaka-Muchova in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma delle due tenniste

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Naomi Osaka sta vivendo il suo miglior Wimbledon in carriera. Negli ottavi di finale ha centrato una vittoria di enorme prestigio eliminando la numero uno del seeding Aryna Sabalenka in due set, interrompendo una serie di tre sconfitte subite contro la bielorussa nel corso del 2026. Si tratta anche del suo primo successo sul Centre Court di Wimbledon, un traguardo importante che conferma la crescita mostrata dalla giapponese su questa superficie. Prima dell'impresa contro Sabalenka, Osaka aveva superato senza perdere un set Elsa Jacquemot, Anastasia Gasanova e Daria Kasatkina, migliorando così il suo precedente miglior risultato ai Championships, dove non era mai riuscita a spingersi oltre il terzo turno.

Karolina Muchova, però, non è stata da meno. La ceca ha conquistato l'accesso ai quarti di finale grazie al successo ottenuto nel derby contro Barbora Krejcikova, campionessa dell'edizione 2024, al termine di una battaglia durata quasi tre ore. Una vittoria che ha allungato a otto la sua striscia di successi consecutivi sull'erba e che conferma il grande momento attraversato dalla numero ceca. precedenti raccontano di una rivalità estremamente equilibrata, con tre vittorie per parte. Osaka ha conquistato gli ultimi due confronti disputati negli Slam, agli Australian Open e agli US Open del 2025, mentre l'unico precedente sull'erba è la recente finale di Bad Homburg, terminata con il ritiro della giapponese nel secondo set per un problema fisico.

Cosa aspettarsi dalla partita

Le premesse sono quelle di un quarto di finale estremamente equilibrato. Osaka arriva con grande entusiasmo dopo aver eliminato la numero uno del tabellone e sembra aver finalmente trovato continuità anche sull'erba, superficie sulla quale in passato aveva spesso faticato. La qualità del suo servizio e la potenza dei colpi da fondo potrebbero rappresentare un fattore decisivo. Muchova, però, ha dimostrato ancora una volta tutta la sua completezza tecnica.

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