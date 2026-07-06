Martedì 7 luglio, alle ore 14:30 italiane, Jessica Pegula e Coco Gauff si affronteranno nei quarti di finale del torneo femminile di Wimbledon 2026. Il derby statunitense mette in palio un posto tra le migliori quattro del torneo e promette spettacolo, visto che si affrontano due delle tenniste più forti del circuito. Pegula proverà a conquistare un'altra semifinale Slam e a migliorare ulteriormente il suo rendimento sull'erba londinese, mentre Gauff vuole continuare il percorso che l'ha già portata a raggiungere per la prima volta i quarti di finale ai Championships. Per scoprire dove vedere la partita in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Dove vedere Pegula-Gauff in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma delle due tenniste

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Jessica Pegula è arrivata ai quarti di finale dopo un percorso più complicato di quanto possano raccontare i risultati. Negli ottavi ha dovuto rimontare la giovane connazionale Iva Jovic, imponendosi in tre set dopo aver perso il primo parziale. Anche nei turni precedenti aveva incontrato qualche difficoltà contro Darja Vidmanova e Sara Sorribes Tormo, riuscendo comunque a gestire i momenti delicati grazie alla sua solidità e all'esperienza maturata negli ultimi anni nei grandi tornei. Anche Coco Gauff sta vivendo un torneo di alto livello. La numero sette del mondo ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale di Wimbledon, superando finalmente lo scoglio degli ottavi dopo i tentativi falliti nelle passate edizioni.

I precedenti sorridono leggermente a Jessica Pegula, avanti 5-3 negli otto confronti disputati tra il 2022 e il 2025. Le due hanno già giocato due volte sull'erba, con una vittoria per parte, ma quello di Wimbledon rappresenterà il loro primo incrocio in assoluto in un torneo del Grande Slam. Un dato interessante riguarda proprio Pegula, che dopo aver perso i suoi primi sei quarti di finale Slam è riuscita a vincere tutti gli ultimi tre disputati.

Cosa aspettarsi dalla partita

Le caratteristiche delle due giocatrici fanno pensare a un incontro molto equilibrato. Pegula proverà a imporre il proprio ritmo con un tennis solido e continuo da fondo campo, cercando di sfruttare l'esperienza accumulata nei grandi appuntamenti e la maggiore tranquillità con cui sta gestendo le fasi decisive degli Slam nelle ultime stagioni. Gauff, invece, farà affidamento sulla sua straordinaria atletica e sulla capacità di alzare il livello nei momenti più delicati, come dimostrato dalle numerose rimonte completate durante questo torneo.

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