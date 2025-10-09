Altro turno di League One in Inghilterra, che ci offre una sfida molto particolare. Sabato 11 ottobre alle ore 16:00 il Wimbledon ospita il Port Vale in un match già decisivo per questa parte di stagione. Per i padroni di casa sarà assolutamente fondamentale cercare di raccogliere punti per migliorare la propria classifica, ma anche per gli ospiti questa gara può essere la svolta per allontanarsi dalle zone più basse. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Wimbledon-Port Vale GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Wimbledon-Port Vale, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Wimbledon-Port Vale in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della League One direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Wimbledon-Port Vale in diretta live. Il match, in programma sabato 11 ottobre alle 16:00, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Quinto posto in classifica a quota 21 punti per i padroni di casa e prima posizione che dista soltanto quattro lunghezze: per il Wimbledon sarà fondamentale non commettere passi falsi tra le mura amiche, in modo da dare seguito a quanto di buono fatto finora. Discorso diverso per ospiti, fermi a 12 punti e con l'obiettivo di allontanarsi il più possibile dalle zone più basse: il colpo esterno del Port Vale è difficile, ma sicuramente non impossibile.
Le probabili formazioni di Wimbledon-Port Vale—
Wimbledon (3-5-2): Bishop, Johnson, Bauer, Ogundere, Seddon, Hippolyte, Smith, Asiimwe, Orsi-Dadomo, Bugiel. Allenatore: Johnnie Jackson
Port Vale (4-4-2): Gauci, Humphreys, Debrah, Hall, Byers, Lawrence-Gabriel, Garrity, Shipley, Headley, Cole, Brown. Allenatore: Darren Moore
