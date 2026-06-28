Lunedì 29 giugno, alle ore 15:00 italiane, Ethan Quinn e Luciano Darderi si affronteranno nel primo turno di Wimbledon 2026, in una sfida che mette di fronte due giocatori in crescita ma con stati di forma differenti. L'americano arriva a Londra sulle ali dell'entusiasmo dopo aver centrato il miglior risultato della sua carriera nel circuito maggiore, mentre l'azzurro è chiamato a fare i conti con alcuni problemi fisici che hanno caratterizzato le ultime settimane della sua stagione.

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Il momento di forma dei due tennisti

Sky è il punto di riferimento principale per seguire le gare di questo Wimbledon. Le partite saranno visibili tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati.

Ethan Quinn si presenta a Wimbledon nel miglior momento della sua giovane carriera. Negli ultimi dodici mesi l'americano ha compiuto una crescita costante, riuscendo prima a entrare stabilmente tra i primi cento del mondo e poi a fare un ulteriore salto di qualità grazie all'ottimo torneo disputato a Maiorca. In Spagna ha raggiunto la sua prima finale ATP, superando un tabellone favorevole prima di arrendersi soltanto ad Alejandro Davidovich Fokina. Un risultato che gli ha permesso di entrare per la prima volta nella top 50 mondiale e che conferma il buon adattamento all'erba, come dimostra anche il bilancio stagionale di cinque vittorie e due sconfitte sulla superficie.

Luciano Darderi arriva invece a Wimbledon dopo una stagione positiva sulla terra battuta, nella quale ha raccolto risultati importanti nonostante alcuni problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Già al Roland Garros aveva dovuto fare i conti con qualche acciacco nella sconfitta contro Francisco Comesana e anche a Maiorca, dove si presentava come testa di serie numero uno, ha richiesto un medical timeout durante il quarto di finale perso contro Nuno Borges. Le condizioni dell'italiano saranno quindi uno degli aspetti da monitorare con maggiore attenzione nel corso del match.

Non ci sono precedenti ufficiali tra Ethan Quinn e Luciano Darderi: quello di lunedì sarà il loro primo confronto.

Il tabellone di Wimbledon

Cosa aspettarsi dalla partita

Siamo soltanto all'inizio del circuito più iconico che regala il panorama tennistico internazionale. Per tutti gli scontri interessanti che possono potenzialmente esserci, ci aspettiamo un torneo davvero emozionante. Il tennista italiano ha concrete possibilità di avanzare in questo iconico circuito, dato che se dovesse avanzare e superare il primo round affronterebbe nel secondo il vincente della sfida traL'incontro sipiùdi quanto possa sembrare sulla carta. Quinn arriva con grande fiducia dopo i recenti risultati e sembra attraversare il miglior periodo della sua carriera, sia dal punto di vista tecnico sia da quello mentale., dal canto suo, ha già dimostrato di sapersi esprimere bene a. Nelle sue ultime due partecipazioni al tabelloneha sempre raggiunto almeno il secondo turno e anche negli Australian Open e al Roland Garros di questa stagione è riuscito a superare l'esordio.

Wimbledon sarà disponibile su Sky e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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